La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este lunes diligencias en dependencias del Senado para recopilar antecedentes en el marco del denominado caso Firmas, que investiga las presuntas irregularidades en el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el procedimiento mediante un comunicado, en el que precisó que las actuaciones fueron encargadas por el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco.

Desde el Ministerio Público aclararon que “no se trata de un allanamiento, sino del cumplimiento de una instrucción particular para requerir antecedentes, cuya entrega fue debidamente coordinada por el Ministerio Público con antelación".

La indagatoria busca esclarecer las circunstancias en que se tramitaron los documentos que dejaron sin efecto las autorizaciones de ambos parlamentarios para ausentarse del país y participar en la gira presidencial de José Antonio Kast por Asia.

La controversia surgió luego de que la senadora Órdenes denunciara que no solicitó ni autorizó el retiro de su permiso constitucional y que tampoco firmó el documento presentado para realizar ese trámite. Una situación similar se produjo con Espinoza, cuyo permiso también fue retirado.

A raíz de estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar cómo se gestionaron las solicitudes y establecer si existieron delitos.

PURANOTICIA