Meteorología alerta por tormentas eléctricas y granizos en cinco regiones

Las condiciones climáticas para este fin de semana estarán marcadas por la inestabilidad. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían afectar a cinco regiones de la zona centro del país.

Según el organismo, el fenómeno se presentaría en el litoral de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, y también en distintos sectores del Maule, Ñuble y Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Junto con ello, la DMC alertó sobre la eventual caída de granizos en los mismos sectores mencionados, lo que aumenta el riesgo asociado al evento.

En cuanto a la duración, el sistema se espera desde la tarde del sábado 20 de septiembre y se extendería hasta la noche de esa misma jornada.

