Meteorología alerta por tormentas eléctricas y granizos en cinco regiones

El fenómeno se presentaría en el litoral de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, y también en distintos sectores del Maule, Ñuble y Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Sábado 20 de septiembre de 2025 07:23
Las condiciones climáticas para este fin de semana estarán marcadas por la inestabilidad. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían afectar a cinco regiones de la zona centro del país.

Según el organismo, el fenómeno se presentaría en el litoral de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, y también en distintos sectores del Maule, Ñuble y Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Junto con ello, la DMC alertó sobre la eventual caída de granizos en los mismos sectores mencionados, lo que aumenta el riesgo asociado al evento.

En cuanto a la duración, el sistema se espera desde la tarde del sábado 20 de septiembre y se extendería hasta la noche de esa misma jornada.

