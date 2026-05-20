Mesa del Senado respalda cambio de gabinete y destaca foco del Gobierno en seguridad

La Mesa del Senado valoró la decisión adoptada por el Presidente José Antonio Kast de realizar un ajuste ministerial, especialmente en un área tan sensible como la seguridad.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, señaló que “valoramos este ajuste ministerial porque busca responder con mayor sentido de urgencia a las tareas que Chile nos ha encomendado. Cuando la seguridad es una de las principales preocupaciones de las familias chilenas, el Estado debe tener capacidad de corregir, ordenar sus equipos y fortalecer su conducción”.

Asimismo, la mesa recordó que este ajuste se produce luego de que los presidentes de ambas cámaras entregaran al mandatario, el lunes, una propuesta en materia de seguridad, orientada a avanzar hacia una nueva arquitectura institucional que permita fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

En ese sentido, Núñez mencionó que "pudimos entregarle al Presidente de la República una propuesta de nueva arquitectura de seguridad, que nos permitirá continuar con la tarea de sacar a Chile adelante. Ese es el camino que debemos seguir: colaboración entre poderes del Estado, sentido de urgencia y resultados concretos para las familias chilenas".

Finalmente, la Mesa del Senado reafirmó su disposición a colaborar con el Ejecutivo en una agenda de seguridad moderna, eficaz y transversal, resguardando siempre el equilibrio entre poderes del Estado, la estabilidad institucional y la responsabilidad que exige el momento que vive el país.

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