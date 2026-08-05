"Eres una cuma total" y "señora de feria": Senadoras Campillai y Flores protagonizaron un duro cruce en el Congreso

Las senadoras Fabiola Campillai (Ind.) y Camila Flores (RN) protagonizaron una discusión en el Congreso, luego que un grupo de congresistas presentará la “Bancada por el Indulto General”.

Parlamentarios buscan la excarcelación de integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social de 2019.

Según testigos, fue la legisladora independiente, opositora a una medida de esa índole, quien increpó primero a su par de RN.

“Usted, que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante y le paga a su amante”, dijo.

En respuesta, la parlamentaria de RN manifestó: “Y usted, que contrata a su yerno delincuente”.

Además, Campillai le recordó a Flores sobre los videos íntimos que fueron filtrados en internet.

En tanto, la senadora oficialista acusó a su colega de llegar a la Cámara Alta "única y exclusivamente haciéndose la víctima", en alusión a que fue electa en representación de los afectados por el estallido social.

“Una delincuente defendiendo a un delincuente”, manifesó Campillai en respuesta, mientras que Flores pedía a la prensa que registraran el momento: “¡Grábenla, grábenla para que vean cómo se comporta la gente!”.

Luego, la legisladora de RN trató a Campillai de “deficiente intelectualmente”, para también agregar que “ella que tiene una hija delincuente, un yerno delincuente, un círculo delincuente”.

Añadió que "necesita más médicos por lo que le pasó por no ver. Necesita un psiquiatra. Se le salió lo poblacional a la señora de feria".

Ante esto, la independiente le recriminó a la congresista de RN que está siendo investigada por delitos que perjudican al Estado: “Dígale a la prensa que le allanaron la oficina estando su hija”, sostuvo, para luego cerrar diciéndole a Flores que "eres una cuma total”.

VIDEO

PURANOTICIA