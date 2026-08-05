Gobierno pedirá el cierre de la empresa química que se incendió por "no cumplimiento de ciertas normativas que son básicas"

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Gobierno pedirá el cierre de la empresa de químicos Panimex que se incendió durante la noche de este martes en la comuna de Quilicura.

“Se abrirá un sumario sanitario. Este es el tercer evento de esta empresa. Se le va a aplicar una multa muy importante y se está solicitando el cierre de la empresa, por no cumplimiento de ciertas normativas que son básicas”, indicó.

La empresa registra incendios en 2013, 2014 y 2017, por lo que podría ser sancionada con una multa que alcanzaría los $70 millones.

El siniestro comenzó a eso de las 21:30 horas en la en la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva. Hasta el lugar concurrieron 35 compañías de Bomberos y 250 voluntarios.

Debido a esta situación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Libertadores decidió suspender las clases en las escuelas, liceos, jardines infantiles y salas cuna de la comuna.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, en conversación con radio Universo, recalcó que "aquí se tienen que tomar todas las acciones, las más altas multas para este tipo de empresa" y señaló que la Seremi de Salud son "los que tienen que hacer respetar a estas empresas las normas vigentes, porque los planes de acción son bien precarios".

La jefa comunal mencionó que el prevencionista de riesgos "no llegó". "Lo que decía el comandante de Bomberos era que es súper difícil poder controlar el fuego si no se sabe qué materia realmente estaban en el lugar", indicó.

PURANOTICIA