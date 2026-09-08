Menor de 12 años es identificado como uno de los autores de ataque con molotov contra cuartel bomberil y comisaría en Huechuraba

Carabineros confirmó que un menor de 12 años es uno de los autores del lanzamiento de bombas molotovs contra la 6ª Compañía de Bomberos y la 54ª Comisaría, ambas de Huechuraba, durante la noche del domingo pasado.

Tras las primeras indagatorias, el teniente Carlos Cortés informó que se logró "la identificación de una persona menor de edad, la cual, tras ser exhibida la imagen a personas testigos del hecho, lograron determinar que es la misma persona que reunía las características físicas y de vestimenta que había participado en el ataque".

En todo caso, el niño no pudo ser detenido debido a que es inimputable, por lo cual Carabineros remitió los antecedentes a un tribunal de Familia, para que adopte las medidas pertinentes. El menor sería miembro de una banda delictual.

De acuerdo a los antecedentes recopilados al momento, el menor sufrió un accidente en bicicleta y junto a otros sujetos concurrió primero al cuartel de bomberos a pedir ayuda, donde se la negaron. Luego, ocurrió lo mismo en la unidad policial.

En represalia, el menor regresó en la noche del domingo, junto a otros sujetos, a arrojar artefactos incendiario contra ambas instalaciones, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad y permitió su identificación.

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