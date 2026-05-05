«Mendoza 2050»: Francisco Chahuán lideró reflexión sobre desafíos y oportunidades para el desarrollo de la provincia

El Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) fue escenario de un encuentro de alto nivel titulado “Una mirada prospectiva sobre el mundo y el futuro de la provincia al 2050”. El conversatorio, organizado conjuntamente por la BCM y FARO Andes, reunió a destacadas figuras de la política y el ámbito empresarial para analizar la inserción estratégica de la región en el complejo escenario global de las próximas décadas.

Ante un auditorio colmado de referentes políticos, diplomáticos, académicos y empresarios, el debate contó con las disertaciones de la vicegobernadora de Mendoza, Lic. Hebe Casado; el exsenador Francisco Chahuán; y el exembajador argentino José Octavio Bordón.

Asimismo, el reconocido empresario argentino-español Martín Varsavsky se sumó de forma virtual para aportar su visión sobre las transformaciones tecnológicas y los reacomodamientos geopolíticos que impactan directamente en las economías locales. Durante la apertura, el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, subrayó la relevancia de la institución como catalizador de estas discusiones:

”Hoy vamos a debatir los desafíos estratégicos y las oportunidades de desarrollo que definirán nuestro crecimiento como mendocinos”. El directivo enfatizó que la Bolsa busca ser un protagonista activo y el motor que articula a los diversos sectores económicos para promover una visión de largo plazo.

“Estamos convencidos de que el éxito de Mendoza depende de nuestra capacidad para promover una visión estratégica. Solo a través del trabajo conjunto entre el sector público, el privado y los organismos internacionales, podremos transformar nuestro potencial en una realidad competitiva”, concluyó.

Chahuán planteó la visión de Mendoza para el 2050, donde la crisis hídrica, el potencial corredor logístico y una minería con legitimidad social son determinantes en el futuro de la Provincia. El exparlamentario aportó una visión de largo plazo para la provincia de acuerdo a los distintos métodos prospectivos y convocó a las autoridades, que se encontraban presentes, el presidente de la Cámara de Diputados y el Senado, junto a la vice Gobernadora a institucionalizar esta mirada de largo plazo y crear a la brevedad una comisión bicameral de desafíos del futuro que se haga cargo de la construcción de Mendoza 2050.

El presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) señaló que "el futuro de la minería no se resolverá en el subsuelo sino en la legitimidad y paz social que se construya en la superficie. Es posible compatibilizar desarrollo sostenible y minería verde”.

El evento se desarrolló bajo el marco del Pacto ConCiencia | Mendoza 2050, una iniciativa que posiciona la internacionalización como eje estructural del desarrollo provincial.

A lo largo de la jornada, los expositores trazaron un recorrido desde el nuevo mapa de tensiones comerciales globales hasta las oportunidades concretas para Mendoza en áreas claves.

Los expositores conversaron acerca de minería y corredor logístico con sus ejes clave para la integración regional, ciencia, tecnología e innovación con el foco en los motores de la nueva matriz productiva.

También se debatió acerca de la Economía del conocimiento y energía y de los sectores con alto potencial de exportación. Hubo un espacio para hablar de las inversiones agropecuarias y promoción comercial, y de las herramientas para fortalecer la presencia de Mendoza en mercados externos.

El encuentro finalizó con un llamado a la acción para sostener estos espacios de articulación, reafirmando que la planificación anticipada es la única vía para garantizar una Mendoza sustentable y competitiva en el horizonte del año 2050.

Este espacio fue posible gracias al compromiso y apoyo de las empresas que acompañan la visión estratégica de la provincia. La organización agradeció especialmente a sus auspiciantes: Distrocuyo, Prear, Venoil, Espacio Lodo, Bodega Doña Paula, Revista Punto a Punto, Sancor Seguros, AM Automining y Cristalería Italiana, cuyo respaldo fue fundamental para generar este espacio de diálogo y articulación hacia el futuro de Mendoza.

(Imagen: El Editor Mendoza)

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