Megarreforma: PPD alcanza acuerdo con el Gobierno para bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y los jefes de bancada de senadores del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, anunciaron un acuerdo por el proyecto de Reconstrucción.

En concreto, se trata de una reducción de 25 a 10 años de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de hasta US$100 millones. Además, las inversiones de hasta US$350 millones tendrán un régimen de 15 años, mientras que las superiores a los US$500 millones, uno de 25 años.

"Es una propuesta que nos deja satisfechos, es una propuesta que pone a Chile por delante. Es una propuesta que pone la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones. Es una certeza que va a ser mucho más potente por ser producto de un consenso mayor", señaló Quiroz.

"Lo más importante, la señal, es que hoy día Chile busca certeza, busca competitividad y mira hacia adelante, hacia un futuro mejor", añadió.

Por su parte, la senadora Carvajal expresó que "una modificación tan relevante implica el compromiso político de un mejor diálogo. Quiero reconocer el esfuerzo de la presidenta del Senado y del ministro de Hacienda, que ha tomado nuestras propuestas como una forma de generar mejores acuerdos en puntos estratégicos de esta reforma".

En tanto, el senador Celis aseguró que "el Gobierno ha recogido el 90% de nuestra propuesta en esta materia. Hemos revisado esto con los cuatro senadores del PPD y nos parece que las indicaciones que preliminarmente tenemos en la mano recogen lo que hemos señalado y propuesto".

"Lo central es que la invariabilidad tributaria no va a ser de 25 años, sino de 10 años. Y esos 10 años dependen de una barrera de entrada de hasta US$100 millones. Puede llegar hasta 15 años para inversiones de hasta US$350 millones y solo será de 25 años para proyectos sobre US$500 millones, cosa que no estaba en el proyecto original del Gobierno", recalcó.

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