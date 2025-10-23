Megaoperativo en la región Metropolitana permite la detención de 16 miembros de "La Jauría": banda operaba en el eje Alameda

Un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con la detención de 16 personas que integraban una banda delictual apodada “La Jauría”, dedicada a cometer ilícitos en el eje que conecta las comunas de Providencia, Recoleta y Santiago.

Los sujetos se dedicaban a cometer robos violentos en zonas de alta concurrencia nocturna como el barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono.

En un punto de prensa, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, precisó que ya suman 32 detenidos, de los cuales 29 son hombres y 3 mujeres; 18 adultos y 14 menores de edad; además de 18 chilenos y 14 extranjeros.

Durante el procedimiento se incautaron 122 teléfonos celulares, muchos de los cuales habrían sido sustraídos en distintos asaltos y robos violentos ocurridos en el sector.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que “la Policía de Investigaciones ha conformado una fuerza de tarea que estaba interviniendo el barrio Bellavista”, en el marco de una estrategia para enfrentar el crimen organizado en zonas urbanas de alta circulación.

Según explicó el prefecto Marco Ramírez, jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, “las estructuras criminales que operan en el sector de Barrio Bellavista y Parque Forestal tienen misiones y roles definidos para en un tiempo inmediato a la comisión de sus delitos, contar con personas que son reducidores locales o sectorizados en las mismas comunas”. Uno de los puntos de reducción identificados fue el barrio Franklin.

Agregó que “las bandas criminales están conformadas por adultos y menores de distintas nacionalidades, operan con roles definidos y atacan violentamente a sus víctimas que perfilan una vez que estas terminan su concurrencia a restaurantes, bares, pubs, discoteques del sector”. Además, señaló que “existen múltiples blancos de interés que están siendo investigados y que se sigue la línea investigativa en la misma estructura criminal”.

