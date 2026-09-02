Megaoperativo de madrugada en Meiggs: desalojan toldos azules y cercarán perímetro para frenar al crimen organizado

La Municipalidad de Santiago desarrolla un nuevo operativo de desalojo de toldos azules y despeje de calles y veredas en el barrio Meiggs, específicamente en el sector de calle Salvador Sanfuentes.

El procedimiento contempla, además, el cierre del perímetro con rejas una vez finalizadas las labores de despeje, con el objetivo de recuperar el espacio público.

Los equipos municipales, con apoyo de Carabineros, llegaron alrededor de las 5:00 horas de este martes para iniciar el operativo.

El director del área de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, señaló que "vamos a limpiar esta calle y se va a recuperar".

"Esto es un ordenamiento del espacio público bajo la administración del alcalde Mario Desbordes. Queremos ordenar Santiago, queremos ordenar no solamente el sector de Meiggs, sino que los 27 barrios de la comuna", añadió.

"Ustedes saben que existía crimen organizado, aquí lo ha dicho muchas veces el alcalde, ha intervenido fiscalía con la PDI, Servicio de Impuestos Internos, es decir, hemos traído la presencia del Estado a todos estos sectores que estaban muy abandonados", agregó.

Hasta el momento, no se han registrado detenidos ni manifestaciones por parte de los afectados durante el procedimiento.

En paralelo, los equipos municipales continúan con las labores de despeje, retirando incluso quioscos metálicos que no cuentan con autorización municipal.

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