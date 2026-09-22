Emisión de licencias médicas electrónicas acumula caída de 14% en los primeros ocho meses del año

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó un nuevo informe con las cifras de licencias médicas electrónicas (LME) correspondientes a agosto de 2026. El reporte permite conocer cómo ha evolucionado su emisión y uso durante los primeros ocho meses del año.

Entre enero y agosto, se registró una disminución de 14% en las LME de origen común respecto de igual período del año anterior. En el mes de agosto, se emitieron 596.422 licencias, un 4,6% más que en el mismo mes de 2025.

Según la Suseso, el resultado de agosto debe analizarse en el contexto de la evolución registrada durante los meses anteriores. Desde junio de 2026, las comparaciones se realizan con meses de 2025 en los que la emisión de licencias médicas ya había comenzado a disminuir, luego de la implementación de distintas medidas de control y fiscalización del sistema.

En total, entre enero y agosto de 2026 se emitieron 4.275.003 licencias médicas electrónicas de origen común, un 14% menos que en igual período de 2025. La baja acumulada de las licencias de origen común se observa tanto en Fonasa como en Isapre.

Al considerar las licencias de origen común con pronunciamiento, entre enero y agosto, disminuyeron 14,4% en Fonasa y 13,5% en Isapre. Junto con la menor cantidad de licencias, también disminuyeron los días autorizados promedio por licencia, que pasaron de 12,9 días por licencia en enero-agosto de 2025 a 11,5 días en igual período de 2026.

Al revisar los diagnósticos, los trastornos mentales continúan concentrando la mayor proporción de las licencias de origen común. Sin embargo, su participación bajó de 32,1% a 27,8% entre enero-agosto de 2025 y el mismo período de 2026. Además, este grupo presentó la mayor reducción en el número de licencias, con una caída de 25,7%. Le siguieron las enfermedades musculoesqueléticas, que disminuyeron 15,9%.

Las cifras también muestran una reducción en el número de personas trabajadoras que utilizaron licencias médicas. Entre enero y agosto de 2026 fueron 1.726.471 personas, un 8,5% menos que en igual período de 2025.

En promedio, durante los primeros ocho meses del año, cada persona trabajadora que utilizó licencias registró 2,3 licencias y 25,9 días autorizados. En igual período de 2025, estos promedios eran de 2,5 licencias y 31,1 días. Además, el 48,9% de las personas que utilizaron una licencia de origen común tuvo solo una durante el período.

El informe forma parte del seguimiento mensual que realiza la Suseso a la evolución de las licencias médicas electrónicas, entregando información sobre su emisión, duración, diagnósticos y uso por parte de las personas trabajadoras.

PURANOTICIA