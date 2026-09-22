Diputado Romero por posibles indultos del Presidente Kast a uniformados: "Si el objetivo logra la paz social, no tengo ningún problema"

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, abordó la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast otorgue indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social, además de referirse a la eventual inclusión de civiles en una medida de este tipo.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, Romero aseguró coincidir con el Partido Nacional Libertario en un “99,9% relacionado con tema indultos y la situación de carabineros y militares que todavía están detenidos por el estallido. Tenemos cercanía con esas posiciones”.

En esa línea, manifestó que “nosotros esperamos que en algún minuto el Presidente de la República tome la decisión que él ha señalado que la va a tomar caso a caso, y nosotros respetamos eso”.

Consultado sobre la posibilidad de que Kast utilice esta facultad para indultar a distintos grupos con el objetivo de alcanzar la “paz social”, el parlamentario sostuvo que "es una solución que tendría que tomar el Presidente de la República, y lo que sí es importante es que, cuando la tome, la tome informado y le explique al país por qué lo hizo".

"Eso es lo importante. Lo que no puede volver a ocurrir es que el presidente diga: ‘No me leí los antecedentes’, y termine saliendo el jefe de gabinete, la ministra de Justicia", subrayó.

Respecto de la posibilidad de que los indultos también alcancen a civiles condenados por hechos vinculados al estallido social, Romero recalcó que “jamás me voy a casar con un instrumento. Yo me comprometo con objetivos. Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí importa es que el Presidente de la República dé razón de sus dichos, le explique a la población y esa resolución tenga cierta legitimidad”.

Asimismo, el legislador estableció diferencias entre los militares condenados por delitos relacionados con el período posterior al golpe de Estado y los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

"Hay diferencias. Las situaciones son distintas. En un caso en particular tenemos carabineros condenados y en eso no vamos a cambiar la calificación jurídica de tribunales, pero sentencias que se basan en ciertos, por así decirlo, instrumentos jurídicos que impiden tomar decisiones distintas", indicó.

Romero afirmó que “el contexto histórico es bien distinto. Muchos de los que están hoy día condenados por temas de derechos humanos en el marco del gobierno militar son personas que hoy día superan los 80 años en su gran mayoría".

Y añadió que muchos de estos uniformados "hoy día están muriendo en condiciones, a mi juicio, ya inhumanas, porque yo entiendo que existe un anhelo de justicia y eso, bueno, son los tribunales los que resuelven, pero hoy día hay personas que no saben ni dónde están. Hoy muchas de estas cárceles se están transformando en verdaderos geriátricos".

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