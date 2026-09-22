"Una estaca le atraviesa la cabeza": Diputada Rodríguez denuncia a académico de la UC por polémico comentario en X

La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) denunció ante la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile al académico Sebastián Gray por un comentario que realizó a través de redes sociales.

El profesional, quien es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la UC, reposteó una fotografía de la parlamentaria que fue tomada durante la Parada Militar y señaló que: "Una estaca le atraviesa la cabeza".

Tras esta situación, legisladora anunció que decidió "denunciar formalmente ante la UC las expresiones del académico Sebastián Gray hacia mi persona. La crítica política es legítima; las amenazas, la justificación de agresiones y los insultos son otra cosa. Me reservo también el derecho a ejercer acciones legales".

En tanto, desde republicanos recalcaron que “la discrepancia política no puede transformarse en expresiones alusivas a la violencia ni en descalificaciones personales”.

Junto con ello, respaldaron "la denuncia presentada por la diputada Rodríguez ante la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile y confiamos en que la institución actuará conforme a sus reglamentos y principios".

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