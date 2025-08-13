Megaoperativo contra «Los Mapaches» en Independencia: banda estaría ligada al crimen del «Rey de Meiggs» y a secuestro de Montoya

Al menos 12 personas han sido detenidas en un megaoperativo conjunto entre Carabineros y la PDI que se está realizando en un condominio de Independencia, en el marco de la investigación por secuestros extorsivos en la región Metropolitana.

Se trata de diversos allanamientos a departamentos ubicados en un edificio de calle Inglaterra, hasta donde llegaron decena de funcionarios de la BIPE Antisecuestros, OS9, OS7 y GOPE bajo la coordinación del Equipo ECOH Metropolitano de la fiscalía.

De acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de departamentos en poder de miembros de la banda delictual «Los Mapaches», ligada al «Tren de Aragua», a la que se le atribuye autoría en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

También se investiga si hay más involucrados en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, cometido la semana pasada en Quilicura; y en el homicidio del comerciante José Reyes Ossa, el «Rey de Meiggs», crimen perpetrado en junio en Ñuñoa.

Los allanamientos están en pleno desarrollo y un amplio sector de la comuna de Independencia se encuentra bajo control policial para permitir el procedimiento.

PURANOTICIA