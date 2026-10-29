Megaoperativo contra evasores del transporte público termina con más de 1.300 citados a juzgados en la región Metropolitana

Con 8.583 controles y 1.301 citados a juzgados de Policía Local culminó un megaoperativo antievasión realizado por el Ministerio de Transportes, en más de 20 comunas de la región Metropolitana. El despliegue se realizó en el marco del reforzamiento de la fiscalización contra el no pago del pasaje en buses Red.

En la fiscalización se efectuaron controles simultáneos en 25 puntos estratégicos, abarcando comunas como Ñuñoa, Santiago, Recoleta, Maipú, Puente Alto, Macul, Lo Espejo, La Pintana, La Granja, San Bernardo, San Miguel, Quilicura, Conchalí, Independencia, Renca, Cerro Navia, Cerrillos, San Joaquín, San Ramón, Lo Prado y Huechuraba.

En ese marco, se detectaron 1.301 evasores que no pagaron su pasaje, por lo cual recibieron citaciones al Juzgado de Policía Local. Los infractores no sólo se arriesgan a pagar multas de entre $72.000 y $216.000, aproximadamente, además enfrentar las sanciones contempladas en la nueva ley antievasión.

“Para este año existen nuevas atribuciones y sanciones, incorporadas tras la promulgación de la Ley de Evasión publicada en junio de este año. Esta iniciativa legal endureció considerablemente las consecuencias para aquellos usuarios que persistan en el no pago de sus multas y queden inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI)”, explicó la jefa de la División de Fiscalización, Marcela Fuentes.

NUEVAS MEDIDAS

- Se amplía de tres a cinco años la permanencia en el Registro de Pasajeros Infractores, en caso de mantener la deuda. No obstante, el pago íntegro de la multa correspondiente permitirá la eliminación inmediata de la anotación.

- Restricción de acceso al fútbol profesional, ya que quienes mantengan una inscripción vigente en el Registro de Pasajeros Infractores tendrán prohibida la compra de entradas y el ingreso a recintos deportivos durante la celebración de partidos del fútbol profesional.

- El bloqueo de trámites de identificación internacional, estableciendo el rechazo automático de las solicitudes de obtención o renovación del pasaporte chileno, mientras la persona se encuentre registrada como infractora impaga.

- La suspensión de beneficios tarifarios frente a una segunda anotación en el registro por uso indebido reiterado de pases como la TNE o la TAM, ya que la ley faculta la suspensión temporal de dicho beneficio tarifario por un período de uno a dos años.

- La protección penal a conductores de los buses y a los inspectores fiscales y municipales, que colaboran en las labores de control al pago del pasaje, extendiendo la protección penal agravada, por delitos de lesiones y amenazas en el ejercicio de sus funciones.

Las nuevas disposiciones se suman a las medidas que ya se encontraban vigentes previa promulgación de la ley, como la retención del monto de las multas impagas con cargo a la devolución anual del Impuesto a la Renta, la imposibilidad de renovar el permiso de circulación de vehículos particulares y la suspensión en la entrega de la licencia de conducir.

PURANOTICIA