Medio de comunicación y diputada republicana atribuyen a Diego Ibáñez dichos escritos por una cuenta falsa en redes sociales

En toda una polémica se vio envuelto el diputado por la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6), Diego Ibáñez Cotroneo, luego que el medio Ex-Ante publicara una nota con declaraciones que nunca emitió el también presidente de Convergencia Social (CS), las cuales fueron proferidas por una cuenta falsa en redes sociales.

"La prensa insiste en poner el foco en el caso Convenios y en el robo al Ministerio de Desarrollo Social. Un total sinsentido. Le haría mucho mejor al país discutir temas realmente relevantes para las familias más pobres, como el calentamiento global o el ecologismo en general", fueron los dichos de la cuenta @Diego_lbanezc.

Cabe hacer presente que la cuenta oficial en Twitter del parlamentario del Frente Amplio es @Diego_Ibanezc, aparentemente igual a la falsa, pero con la diferencia que aquella usa una "L" en minúscula, quedando prácticamente idéntica a la "I" en mayúscula.

El error fue reconocido por el medio en cuestión, que junto a borrar el artículo publicado, subieron otro aclarando lo ocurrido: "Se daba cuenta de una frase que nunca dijo el diputado Ibáñez y que erróneamente este medio publicó a partir de una cuenta falsa que se le atribuía al parlamentario y presidente de Convergencia Social", señalaron en una nota que titularon «Aclaración de publicación errónea sobre diputado Diego Ibáñez a partir de falsa cuenta en Twitter».

También afirmaron que "se trata de un error involuntario, dado que el objetivo de este medio es entregar información veraz, oportuna y de calidad, relacionada a noticias, debates y tendencias que influyen en el rumbo de la sociedad".

Pero cabe hacer presente que este medio de comunicación no fue el único que "cayó" en los dichos escritos por la cuenta falsa de Diego Ibáñez, ya que la diputada republicana Gloria Naveillan también lo hizo, aunque ella no borró su comentario.

"¿De verdad, Diego? O sea borrón y cuenta nueva, topon pa’dentro, pasó la vieja… te acuerdas que parte de nuestro rol como diputados es FISCALIZAR EL USO CORRECTO DE PLATAS PÚBLICAS… ¿o esa parte de la función de diputado la usas cuando conviene no más?", escribió la parlamentaria por la región de La Araucanía.

El propio diputado Ibáñez se refirió a lo ocurrido señalando que "en momentos donde reina la desinformación, el periodismo y los medios deben ser la primera línea para enfrentarla con rigor. Dejo la nota de rectificación del medio".

Previamente había señalado que "yo jamás he dado una entrevista ni he dicho estas declaraciones. Ellos la sacaron de una cuenta parodia que se armó en Twitter de mí diciendo cosas que yo no digo para, probablemente, desprestigiar la labor política. Esto le puede pasar a cualquiera, de derecha o de izquierda, a cualquier persona en cualquier pega. Y lo mínimo que uno le exige a la prensa es que sea seria, que sea rigurosa y que temas como estos se traten con el profesionalismo debido".

PURANOTICIA