Medidas cautelares para Ángela Vivanco se resolverán este viernes: Fiscalía solicitó prisión preventiva

El juez Cristián Sánchez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago anunció que resolverá este viernes las medidas cautelares contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

El magistrado señaló que no entregará este jueves su resolución en torno a la solicitud de la Fiscalía de decretar prisión preventiva.

Sánchez fijó una audiencia para las 12:00 horas de este viernes, donde entregará su dictamen sobre las cautelares contra Vivanco.

La exintegrante del máximo tribunal fue detenida por Carabineros la noche del domingo y se encuentra siendo formalizada por delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

Según se desprende de la investigación, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

“Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”, han indicado desde Fiscalía.

