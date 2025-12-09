"Me parece un error": Jara criticó dichos de Montes sobre "varias filas" respecto a expropiación en megatoma de San Antonio

Los candidatos presidenciales abordaron la expropiación de terreno de la megatoma en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Jeannette Jara fue consultada por los dichos del ministro del Vivienda, Carlos Montes, respecto de que existen “varias filas” para acceder a la vivienda.

Ante esto, la abanderada indicó que “no estoy de acuerdo, me parece un error. Creo que en Chile lo peor que puede pasar es que no se respete la fila (...) En mi gobierno eso no va a pasar”.

"Es probable que no se resuelva en este tiempo. Hay una grave lentitud en esta respuesta", complementó.

Por su parte, José Antonio Kast respondió que "haremos que se cumplan los fallos judiciales. Sean las familias que sean. Tendremos que tomar medidas de fuerza".

Agregó que "si hay terrenos usurpados, vamos a hacer cumplir la ley, primero evitando que las organizaciones criminales se tomen los terrenos. El terreno expropiado es para los chilenos que no se han saltado la fila".

Luego se produjo un fuerte enfrentamiento entre ambos candidatos. Kast anunció desalojos ante lo cual, Jara le cuestionó cómo hará tales desalojos. La carta oficialista afirmó que el Republicano “no tiene propuestas”.

