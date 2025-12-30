Directora de Senapred por incendio en Las Condes: "Esperamos contenerlo hoy"

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, se refirió al incendio forestal que afecta al sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

En conversación con Radio Pauta, Cebrián señaló que el incendio se mantiene en combate y que hasta ayer en la noche había alcanzado cerca de 470 hectáreas.

Además, indicó que “con los recursos desplegados, esperamos contenerlo hoy y ojalá extinguirlo” y detalló que durante la jornada operan helicópteros, aviones cisterna, brigadas de Conaf, apoyo del Ejército y Bomberos.

La directora de Senapred comentó que durante la noche se realizaron labores de combate terrestre, con brigadas especialmente preparadas para operar en horario nocturno.

En cuanto al origen del incendio, afirmó que todos los siniestros son investigados, pero que el foco inicial está puesto en el control de la emergencia y recordó que la gran mayoría de los incendios forestales en el país son evitables, ya que cerca del 99,7% se producen por acción humana.

Cebrián realizó un llamado a la población a extremar el autocuidado frente a las altas temperaturas, recomendando no realizar actividad física entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Finalmente, advirtió que realizar trekking u otras actividades al aire libre en estos días no solo pone en riesgo a quienes las practican, sino que también sobrecarga a los equipos de emergencia, que se encuentran concentrados en prevenir y combatir incendios forestales en distintas regiones del país.

