"Me lo entregaron en un cajón": Los padres del Bombero Leandro Espinoza piden justicia

Desde la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitana Sur, donde será velado su hijo, Verónica y Víctor Espinoza aún intentan asimilar una pérdida que consideran imposible de comprender. Leandro, su hijo de 24 años, voluntario de Bomberos y querido por su comunidad, falleció la tarde del sábado tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un inspector municipal de La Reina, en medio de un homenaje motociclista a un amigo fallecido.

"Quiero que todo el mundo sepa que estoy orgullosa de mi hijo, que siempre voy a estar orgullosa de él. Era un muy buen hijo, cariñoso, y me lo mataron", expresó Verónica, entre lágrimas, en conversación con Meganoticias. No pudo seguir hablando, y fue su esposo Víctor quien tomó la palabra, intentando poner en palabras el dolor.

"Estamos pasando un momento muy complejo, estamos devastados. Imagínese, ayer almorzamos con él, dijo ‘voy a dar una vuelta, vamos a hacerle un homenaje a un compañero que falleció el año pasado’ y después, a las seis de la tarde, me avisan que a mi hijo me lo balean y lo matan... No hay palabras para pasar este momento", relató.

Leandro no solo era motociclista: también era un joven comprometido con su comunidad, con años de servicio como voluntario bomberil. Fue reconocido por su constancia y participación activa en la compañía. Sus padres lo describen como un buen hijo y un hermano ejemplar.

La familia se enteró del trágico desenlace a través de una vecina y un amigo de Leandro. Según lo que les relataron, en medio del homenaje, su hijo fue alcanzado por “dos tiros en la cabeza por parte del funcionario municipal”.

“Hace dos horas estaba con mi hijo y ahora me lo entregan en un cajón. Es algo que no se explica, no tengo explicación. No sé cómo afrontar esta situación”, concluyó el padre de Leandro.

