"Me gustaría ver mucho más a la ministra": Alcalde Iglesias exige mayor protagonismo a Trinidad Steinert en seguridad

Una mayor presencia en las calles y un rol más activo fue la exigencia que planteó Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, directamente a Trinidad Steinert, actual ministra de Seguridad.

Durante una entrevista concedida a Radio Agricultura, el edil apuntó a una "falta del protagonismo. Yo creo que a mí me gustaría ver mucho más a la ministra Steiner que al ministro Quiroz, y eso no ha pasado".

En esa misma línea, la autoridad comunal profundizó en el peso político de la cartera, asegurando que “El Ministerio de Seguridad no ha tenido la preponderancia que creo que este gobierno necesita. El gobierno Kast, su línea de rotación, creo yo, se juega acá en seguridad".

Respecto a los motivos que llevaron al actual mandatario al poder, Iglesias argumentó que Kast triunfó en las urnas "por seguridad; es por migración, y en eso creo que hay poca paciencia. Donde no hay paciencia entre las personas es que en seguridad quieren ver resultados lo más rápido posible, se quieren ver avances”.

Frente a la interrogante sobre el plazo que posee la secretaria de Estado para consolidarse en su puesto, el representante municipal recordó los propios dichos de la titular de Seguridad: "ella dijo dos años. Puede haber cosas que van a demorar un tiempo, y eso es entendible (...), pero necesita presencia, ver al Estado desplegado".

Para lograr este objetivo, el alcalde de Independencia hizo un llamado al Ejecutivo indicando que "El gobierno tiene que ponerle más fichas, por así decirlo. Echo de menos un Ministerio de Seguridad que sea protagonista. Tiene que ser el número uno”, afirmó.

Finalmente, Iglesias enfatizó la urgencia de actuar en los territorios más vulnerables, advirtiendo que desde el ministerio "tienen que estar desesperadamente buscando intervenciones constantemente en lugares críticos, y eso ocurre en todo Santiago, en todo Chile, todas las comunidades necesitamos esa intervención".

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