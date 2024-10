“Me están amenazando a mí y a mi familia": Sernac denuncia a apps de préstamos que amenazan y extorsionan a usuarios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) investigó una serie de aplicaciones móviles presentes en las tiendas de Google y Apple, que estarían operando ilegalmente dentro del marco regulatorio nacional en el otorgamiento de créditos.

La indagatoria del ente fiscalizador determinó que la mayoría de estas empresas no existen formalmente o funcionan bajo una fachada dudosa, con domicilios que no se pueden verificar o que se encuentran fuera del país.

Los casos con indicios de delitos fueron derivados a la Policía de Investigaciones (PDI) y, además, el Sernac ofició a Google y Apple para evitar la proliferación de estas aplicaciones.

El método operativo suele ser repetitivo: se desarrolla una aplicación móvil, se publica en la tienda de aplicaciones correspondiente y, de esta manera, se comienza a ofrecer microcréditos de forma "fácil".

Para ello, la app solicita al usuario ingresar ciertos datos mínimos para su evaluación crediticia, como, en algunos casos, sólo la cédula de identidad. Luego de este proceso, se puede supuestamente acceder a créditos que van desde los $10.000 hasta $1.000.000.

Según el Sernac, el verdadero riesgo aparece después de instalar la aplicación: la mayoría de estas apps requieren que el usuario otorgue permisos que prácticamente entregan el control total del teléfono al prestamista.

El nivel de información al que acceden es muy amplio, incluyendo la agenda de contactos, registro de llamadas, SMS, ubicación, correos electrónicos, uso de la cámara y teléfono, acceso al Imei, alarmas y notificaciones invasivas, entre otros. Se trata de datos personales y, en algunos casos, incluso de información sensible.

La implicancia de este conjunto de permisos se manifiesta después de que se otorga el crédito: cobranza extrajudicial de manera abusiva. Los usuarios reportaron experiencias como alarmas autoprogramadas en sus teléfonos, bloqueo de su uso, mensajes emergentes imposibles de eliminar y contacto telefónico con terceros.

Estas prácticas se suman a otros métodos de cobranza abusivos e ilegales, como llamadas de amenaza o intentos de extorsión mediante contacto directo con los usuarios.

RECLAMOS DE LOS USUARIOS

El Sernsc difundió algunos de los reclamos de los usuarios:

- "Me han llamado y enviado mensajes a través de redes sociales insistentemente, incluso utilizando amenazas telefónicas en que ponen en riesgo mi vida y la de mis hijos", reportó una de las usuarias que descargó Mint Mate.

- Otra persona que reclamó en Sernac planteó: "Estoy recibiendo correos electrónicos de amenaza y extorsión por parte de una aplicación de préstamos llamada: IPréstamos de play store, desde hace 1 semana; me están cobrando un supuesto préstamos el cual no he solicitado; y me amenazan con difundir que soy estafadora por redes sociales".

- Contra esta misma app, una usuaria reclamó: "Quiero exponer una serie de prácticas abusivas y extorsivas realizadas por la aplicación que se promociona como un servicio de préstamos personales. He sido víctima de hostigamiento y amenazas constantes por parte de esta aplicación, y considero que sus acciones violan mis derechos como ciudadano".

- La app Crédito Claro también concentra reclamos: "En una ocasión pedí un préstamo en esta aplicación, pagué y me cargaron automáticamente como 3 créditos los que no he pagado porque me están cobrando aproximadamente el triple por los intereses y me estan amenazando a mi y a mi familia, que si no pago me harán daño, les dije que les devuelvo lo que me cargaron pero insisten en que debo pagar intereses, pero yo no pedí este dinero. Cambié mi número telefónico y empezaron a llamar a mi familia".

- De la misma aplicación, esta vez el reclamo obtenido del tienda de Google indicó: "Me atrasé 1 día en pagar la cuota y comenzaron con llamadas y mensajes cobrándome de una manera enfermiza, incluso me llegó un mensaje amenazando de muerte y que mis órganos valdrían más que la cuota que les debía".

- EzPeso también es otra de las apps bajo la mira, un usuario reclamó lo siguiente: "Ahora hace tan solo unos minutos me habló un nuevo número que está publicando mi foto y me envió más de 100 veces el mismo mensaje, por favor les pido su ayuda con estos estafadores".

ACCIONES DEL SERNAC

Tras la investigación, Sernac ofició a Google y Apple para que se pueda evaluar la eliminación de las apps que no cumplan con los requisitos mínimos, tanto de la ley del consumidor o de otras leyes vigentes, además, de que las stores puedan revisar las apps que, habiéndose eliminado de las tiendas, siguen instaladas en los teléfonos móviles de los usuarios. Por último, se requerirá a ambas empresas el trabajo en conjunto para evitar el avance de apps de índole fraudulenta en nuestro país.

Respecto a posibles delitos asociados tras las aplicaciones publicadas o que alguna vez lo estuvieron pero pueden seguir operando, el Servicio ha derivado todos los antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) para que puedan pesquisar los orígenes de éstas y realizar todas las diligencias que correspondan.

APLICACIONES BAJO LA MIRA

De las aplicaciones indagadas, 12 ya han sido eliminadas de los stores:

DiviCrédito

Online Finanzas

Nuevo CLP-Préstamo personal

FlexiCuota-Préstamo

FácilCuota-Préstamo

TiFi Moni - Línea de Crédito

CuotaPlazo Cred-Préstamos

CrediYa - móvil personal

Súper Préstamo -Online Crédito

Bogofin - Préstamos en Línea

Tu Plata - Préstamo de Crédito

Creditolibre - Préstamo en Línea.

En este caso, de todas formas el Sernac ha derivado los antecedentes a la Policía de Investigaciones por eventuales delitos de amenazas, prácticas coercitivas y hostigamiento, además de la información que solicitarán a las stores para ver cantidad de posibles usuarios que aún tengan instalada dichas aplicaciones, a pesar de haber sido eliminadas de las tiendas.

Por otra parte, existen 14 aplicaciones que siguen vigentes, particularmente disponibles en la store de Google, han sido derivadas a PDI por contener reclamos por "amenazas", "hostigamiento", entre otros eventuales delitos, son:

iPréstamos: Rápido Crédito

CashFácil - Préstamo en línea

CreditoClaro - Préstamo Rápido

ALFA - Préstamos Personales

Dinero expreso-Préstamo fácil

SimpleCash-Préstamo

CreditoJusto - Préstamo Rápido

Autobús Efectivo

PresTay: Crédito en Línea

Prestela: Credito y Prestamos

FlashPeso

CredMax - seguro y rápido

ECLIP-Crédito Premium y Seguro

Fincash - Préstamo rápido.

Así, se totalizan 26 aplicaciones vigentes o no vigentes que han sido derivadas por eventuales delitos.

En el caso de la store de Apple, las aplicaciones indagadas por eventuales delitos, son: OneWay Prestamos y CréditoFácil.

Por último, otro grupo de 5 aplicaciones serán solicitadas para revisión en la store de Google por utilización y petición de datos particulares sin necesariamente un otorgamiento de préstamo, o casos en los que se deposita automáticamente un préstamo sin haberlo solicitado:

Expertos en préstamos

MintMate-Préstamo en Efectivo

PrestaBien Pro, Crédito

SerCrédito

Tirofacil - Préstamo

Mientras estas irregularidades se subsanan junto a las stores, y los antecedentes son procesados por PDI, el Sernac hizo un llamado a no utilizar apps de créditos como las mencionadas anteriormente y a siempre acudir a las instituciones financieras acreditadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para el otorgamiento de créditos de consumo.

PERMISOS OTORGADOS A LAS APP

Además, el Sernac advirtió que cuando una persona descarga una aplicación en su teléfono móvil, tiene que permitir o rechazar diversos permisos para que ésta acceda a información personal. Por esta razón, es fundamental tener cuidado con los permisos que se le otorgan, ya que algunos pueden poner en riesgo tu privacidad, e incluso, tu seguridad.

Alguno de los permisos a los que las y los usuarios deben prestar más atención son:

Cámara: Una aplicación fraudulenta podría activar la cámara en secreto y grabar sin el consentimiento del usuario.

Contactos: Aplicaciones maliciosas pueden enviar mensajes o realizar llamadas a los contactos para propagar spam o estafas.

Teléfono: Las apps pueden registrar hábitos y realizar llamadas sin el consentimiento de las personas.

Almacenamiento: Aplicaciones malintencionadas pueden leer, modificar o eliminar los archivos personales que están en el dispositivo.

De todas formas, en teléfonos que tengan sistema operativo Android se pueden verificar los permisos de las aplicaciones, a través de Google Play o la misma configuración del teléfono.

Finalmente, Sernac recomendó revisar estos permisos periódicamente para garantizar la seguridad de los usuarios en sus dispositivos móviles y no ser objeto de eventuales delitos.

