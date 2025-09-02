Mayor cantidad de rechazos del Servel a candidaturas a la Cámara de Diputados corresponden a postulantes del FRVS

De las 43 candidaturas rechazadas por el Servel, 12 corresponden a postulantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) a la Cámara de Diputados; además también lideran al tener las únicas tres postulaciones no aceptadas al Senado.

Según informó El Mercurio, los tres aspirantes fallidos a la Cámara Alta comparten el “no acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente, con documentación suficiente. Arts. 48 y 50, Constitución Política de la República.

Se trata de Luis Rojas Zúñiga, en El Maule; Liliana Romero Toro, en Valparaíso; y María Gamboa Contreras, en Arica y Parinacota.

Los regionalistas habían presentado más de un centenar de candidaturas al Congreso; lo hicieron después de romper el pacto de lista única parlamentaria con el oficialismo, al sentirse desfavorecidos por los cupos otorgados, según explicó el diputado y excandidato presidencial del partido, Jaime Mulet, lo que en su momento ratificó la presidenta de la colectividad, Flavia Torrealba.

