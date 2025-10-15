Mayne-Nicholls se suma a críticas contra asesor republicano por columna sobre "parásitos" en el Estado: "La cordura se le acabó"

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, criticó duramente al asesor republicano Cristián Valenzuela por su columna publicada a en La Tercera, en la que afirmaba que el Estado chileno “está drenado por parásitos”.

En entrevista con El Mostrador, el abanderado calificó el texto como ofensivo y contradictorio: “Me parece una falta de respeto impresionante. Yo tengo un lema de vida que es que nunca trato a los demás como no me gusta que a mí me traten. Ese es un lema de vida que claramente el señor Valenzuela no lo tiene incorporado, sobre todo sabiendo que él también es un funcionario del Estado, o que recibe renta del Estado, el Estado lo ayuda a vivir a él”.

El periodista subrayó que jamás usaría ese tipo de lenguaje: “Yo jamás llegaría a ese extremo, jamás lo pensaría, nunca pensaría en un término así”.

Sobre el posible objetivo político del texto, expresó su desconcierto: “Si hay una estrategia política para captar votos de aquellos que sienten malestar por este crecimiento del Estado, puede ser, pero no la logro entender, no captó el fondo del asunto”.

Mayne-Nicholls concluyó que el tono del texto revela una falta de equilibrio: “Descalificar al sistema público, porque hay algunos que no hacen su trabajo y tratarlos de esa manera, yo siento que de verdad hay falta de mesura, la cordura se le acabó”.

Finalmente, el abanderado cerró con una frase irónica: “El señor Valenzuela, tiene que ir a la farmacia y comprar un frasquito”.

PURANOTICIA