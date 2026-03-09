Máximo Pavez tras asumir como subsecretario del Interior afirmó que "hoy ha comenzado la instalación del gobierno de emergencia"

El nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavez, declaró en el Palacio de La Moneda que comenzó la instalación del "Gobierno de emergencia".

“Quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia”, señaló tras su primera reunión de trabajo.

La nueva autoridad distinguió distintos tipos de emergencias, como “la emergencia económica, la emergencia fiscal, seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social, centrado en temas de reconstrucción de los incendios, por supuesto en Valparaíso, y en la zona centro-sur”.

“En materia de seguridad, nosotros tenemos muy claro que el Plan Escudo Fronterizo y que, por supuesto, todo el Plan Desafío 90 que contiene medidas específicamente en el ámbito de la seguridad que está llevando adelante la ministra Steinert con los dos subsecretarios al respecto, es una tarea prioritaria”, añadió.

“Después de la firma de los decretos respectivos, concurrí a las oficinas y me comuniqué con el presidente electo José Antonio Kast para dar cuenta de que ya estábamos en nuestras primeras horas de trabajo en el contexto de la toma de posesión de la Subsecretaría del Interior. Fue una conversación evidentemente amena y breve”, agregó.

También reveló que "el Presidente Boric efectivamente llegó a saludar cuando estaba yo reunido privadamente con el exsubsecretario hoy, Víctor Ramos. Tuvimos una conversación bastante breve, bastante cordial, respecto a la asunción de mis labores como subsecretario de Estado".

Finalmente, dijo que este martes continuarán con una serie de reuniones para los preparativos para la transmisión del cambio de mando del 11 de marzo.

PURANOTICIA