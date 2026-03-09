Inicia oficialmente el cambio de mando: Máximo Pavez asume como nuevo subsecretario del Interior

A dos días del cambio de mando presidencial, Máximo Pavez llegó este lunes al Palacio de La Moneda para asumir como subsecretario del Interior, convirtiéndose en la primera autoridad del gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, en iniciar funciones.

Su arribo se produjo poco antes de las 15:00 horas, en el marco del proceso de instalación de la nueva administración que asumirá este miércoles 11 de marzo.

Desde la Subsecretaría del Interior, Pavez tendrá la tarea de preparar el traspaso administrativo y avanzar en la redacción de los decretos de nombramiento de las futuras autoridades. La llegada anticipada de quien ocupará ese cargo se ha convertido en una práctica habitual en los cambios de gobierno para facilitar la coordinación entre las administraciones saliente y entrante.

El abogado fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, integró la Comisión Experta del segundo proceso constitucional y actualmente se desempeña como profesor de Derecho en la Universidad Católica.

Además, participará en la “fuerza de tarea administrativa” anunciada por Kast para revisar y contrastar la información que entregue el actual gobierno.

En paralelo, este lunes dejó su cargo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien salió de La Moneda acompañado por el ministro Álvaro Elizalde y fue despedido por el Presidente Gabriel Boric en el Patio de Los Cañones.

El Mandatario valoró su gestión y dio la bienvenida a su sucesor. “Nos conocemos de hace tiempo y bienvenido, es una tremenda muestra de esta tradición republicana de cómo funciona en Chile el traspaso de mando. Max sabe que tiene todas las facilidades y todo lo que necesite y ahora despedimos Víctor”.

Antes de retirarse, Ramos agradeció al jefe de Estado por la confianza. “la oportunidad de haber sido subsecretario de su gobierno, espero haber estado a la altura de lo que él me encomendó. Lo que hice, lo hice siempre dando lo mejor de mí y del conocimiento que tenía previamente de mi país, al cual amo también profundamente, al igual que mi familia”.

Asimismo, sostuvo que deja el cargo “con la satisfacción del deber cumplido” y agregó que “la frontera norte está expedita, todos los pasos fronterizos están funcionando, los drones que inauguraron nuestro ministro y Presidente están funcionando también en Colchane. La Macrozona Sur no reporta novedades y, por lo tanto, nos podemos ir tranquilos y entregarle un país mucho mejor del que recibimos a las autoridades siguientes. Así que muchísimas gracias y volveremos”.

IMÁGENES

PURANOTICIA