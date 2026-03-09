Kast inaugurará el año escolar en el liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa en su primera actividad como Presidente en ejercicio

La inauguración del año escolar en el liceo Augusto D’Halmar, en la comuna de Ñuñoa, será la primera actividad en terreno que encabezará José Antonio Kast como Presidente en ejercicio. La visita a ese establecimiento ya está definida, aunque el horario dependerá de cuánto se extiendan las ceremonias del cambio de mando en la región de Valparaíso.

Durante la mañana de este miércoles 11, el mandatario recibirá la banda presidencial en el Congreso Nacional en Valparaíso, y luego participará del tradicional almuerzo con delegaciones extranjeras en el Palacio de Cerro Castillo. Tras esas actividades, se trasladará a la región Metropolitana para participar en la apertura del año escolar.

La elección del liceo no es casual. El Augusto D’Halmar se ha destacado en los últimos años por sus resultados académicos y recientemente volvió a posicionarse como el establecimiento público con mejor desempeño en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

El recinto, además, funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar -conocido popularmente como la “tómbola”- que determina el ingreso a establecimientos públicos y subvencionados sin selección. Aun así, el liceo mantiene altos niveles de exigencia académica y resultados destacados en las pruebas de acceso universitario.

El ámbito educativo, ha sido una de las áreas de interés recurrentes en la trayectoria de Kast. Durante su etapa como diputado integró la comisión de Educación de la Cámara y, además, es sostenedor del colegio Campanario, establecimiento ubicado en Buin y fundado por su familia.

El Liceo Augusto D’Halmar ha sido mencionado en distintas ocasiones por el propio Kast. Durante la inauguración del Congreso Futuro, por ejemplo, lo citó al referirse al debate sobre disciplina y autonomía en los establecimientos educacionales.

En esa oportunidad destacó la decisión adoptada por el liceo respecto al uso de teléfonos celulares entre los estudiantes. “Ellos tuvieron éxito porque eligieron educarse en libertad, entregar sus celulares por sus propios medios y sin que una ley los obligara. Ellos utilizaron la libertad en el buen sentido”, afirmó entonces.

