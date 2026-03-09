DC confirma acuerdo con PDG y oficialismo para administrar la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años

La viabilidad de este bloque descansa en una suma técnica de fuerzas: los tres sectores alcanzan un total de 79 votos, superando el umbral requerido para asegurar el control de la mesa directiva.
Luego de intensas negociaciones, la bancada de la Democracia Cristiana anunció un principio de acuerdo con el oficialismo y el Partido de la Gente para administrar la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años.
Así lo dio a conocer el diputado Héctor Barría, jefe de la bancada DC, quien valoró positivamente el resultado de las conversaciones, destacando la cohesión del grupo: "se ha logrado un muy buen acuerdo entre nosotros, la Democracia Cristiana, el PDG y por supuesto también el actual oficialismo".
Asimismo, subrayó la actitud de los participantes durante el proceso: "mucha generosidad, mucho ánimo de construir, mucho ánimo de respetar sin ningún tipo de vetos ni a partidos ni a personas. Creo que es el espíritu que debe imperar en nuestro país y jamás volver a un espíritu o a una mirada divisionista".
El diseño del acuerdo establece un sistema de rotación y beneficios legislativos:
- Primer año: La presidencia será ejercida por el PDG, con una mesa liderada por Pamela Jiles.
- Vicepresidencias: La primera posición recaerá en el Socialismo Democrático y la segunda en el Frente Amplio.
- Comisiones: Se acordó que cada uno de los 14 diputados del PDG presida una comisión legislativa, bajo la condición de que no existan "descuelgues" durante la votación.
