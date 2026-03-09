DC confirma acuerdo con PDG y oficialismo para administrar la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años

Luego de intensas negociaciones, la bancada de la Democracia Cristiana anunció un principio de acuerdo con el oficialismo y el Partido de la Gente para administrar la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años.

La viabilidad de este bloque descansa en una suma técnica de fuerzas: los tres sectores alcanzan un total de 79 votos, superando el umbral requerido para asegurar el control de la mesa directiva.

Así lo dio a conocer el diputado Héctor Barría, jefe de la bancada DC, quien valoró positivamente el resultado de las conversaciones, destacando la cohesión del grupo: "se ha logrado un muy buen acuerdo entre nosotros, la Democracia Cristiana, el PDG y por supuesto también el actual oficialismo".

Asimismo, subrayó la actitud de los participantes durante el proceso: "mucha generosidad, mucho ánimo de construir, mucho ánimo de respetar sin ningún tipo de vetos ni a partidos ni a personas. Creo que es el espíritu que debe imperar en nuestro país y jamás volver a un espíritu o a una mirada divisionista".

DETALLES DEL ACUERDO

El diseño del acuerdo establece un sistema de rotación y beneficios legislativos:

- Primer año: La presidencia será ejercida por el PDG, con una mesa liderada por Pamela Jiles.

- Vicepresidencias: La primera posición recaerá en el Socialismo Democrático y la segunda en el Frente Amplio.

- Comisiones: Se acordó que cada uno de los 14 diputados del PDG presida una comisión legislativa, bajo la condición de que no existan "descuelgues" durante la votación.

