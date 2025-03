Matthei y Tohá pasarían a segunda vuelta, según Cadem; y Kaiser y Kast estarían empatados, según Pulso Ciudadano

Faltando un poco menos de ocho meses para la Elección Presidencial del 16 de noviembre, las encuestas de opinión pública trabajan a toda máquina para entregar una mirada respecto a lo que piensa la ciudadanía de cara a estos importantes comicios.

Es así como durante los últimos días se han dado a conocer otros dos sondeos respecto a lo que será la "batalla" por quedarse con La Moneda: la encuesta Plaza Pública, de Cadem; y la encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo.

Al hacer una revisión de ambas, Puranoticia.cl detecta que el denominador común es que Evelyn Matthei, la más que segura carta presidencial de Chile Vamos, es quien se lidera los sondeos y avanzaría a segunda vuelta en esta competición por la Presidencia.

CADEM

La encuesta de este 23 de marzo revela que, si la Elección Presidencial se llevara a cabo el próximo domingo, Evelyn Matthei, con un 27% de apoyo, avanzaría a la segunda vuelta junto a Carolina Tohá (22%), hasta el momento la candidata oficialista.

En tercer lugar –con prácticamente un empate– aparecen las dos figuras de la derecha más dura: José Antonio Kast, con un 14%; y Johannes Kaiser, con un 13%.

Más atrás figuran Franco Parisi, con un 6%; Harold Mayne-Nicholls, con un 3%; Ximena Rincón, Eduardo Artés y Francisco Undurraga, con un 1% cada uno.

Además, un 12% de los encuestados no sabe, no responde o señala que no votaría.

Cadem también exploró distintos escenarios, sin algunos candidatos en competencia.

Por ejemplo, si Kaiser no estuviera en la primera vuelta, Matthei aumentaría su respaldo a un 29%. Esto, mientras Tohá mantendría su 22% y Kast llegaría a un 21%.

Ahora bien, si la candidata del oficialismo fuera Jeannette Jara, Matthei obtendría un 31%; mientras que Kast y Kaiser empatarían en un 13%. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, en tanto, llegaría sólo a un 9% de las preferencias.

En un escenario sin Kaiser ni Tohá, Matthei consolidaría su liderazgo con un 32%, Kast se ubicaría en segundo lugar con un 19% y Jara mantendría su 9% de votos.

En cuanto a la preferencia presidencial espontánea, la encuesta Plaza Pública establece que Evelyn Matthei sigue liderando y revierte su tendencia a la baja, al subir tres puntos y alcanzar un 20%. Le siguen Kaiser con 11%, Kast con 10% y Tohá con 8%.

Más atrás se encuentran dos figuras que ya rechazaron participar en la Elección Presidencial de fin de año, como son Michelle Bachelet (5%) y Tomás Vodanovic (4%).

Le siguen Jeannette Jara, con un 2%; Franco Parisi, Vlado Mirosevic y Daniel Jadue, con un 1% cada uno. Además, un 31% de los encuestados no sabe o no responde.

PANEL CIUDADANO

Por otra parte, la encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo (UDD), también realizó un sondeo respecto al escenario presidencial que se avecina.

En ese sentido, la primera pregunta realizada dice relación con candidatos que ya cuentan con respaldo oficial de partidos políticos de nuestro país.

Los resultados muestran a Evelyn Matthei quedándose con el primer lugar, con un 26% de las preferencias; seguida con el 18% que alcanza Johannes Kaiser. El podio lo completa con un virtual empate la carta de Republicanos, José Antonio Kast, con 17%.

Un poco más atrás, con 15% de los votos, aparece la –hasta ahora– única carta oficialista, la ex ministra Carolina Tohá. Un 19%, en tanto, dice que no sabe, marcaría nulo o no votaría. Con 3% aparece Vlado Mirosevic; mientras que con un 1% ingresan a este listado la senadora Ximena Rincón y el diputado Jaime Mulet. Alberto Undurraga tiene 0%.

Si el análisis de estos mismos candidatos se hiciera por género, un 23% de los que votarían por Evelyn Matthei son hombres y un 29% mujeres. Estas cifras se invierten cuando el candidato es Johannes Kaiser, pues un 21% de sus votantes son hombres y sólo 15% mujeres. 19% de los hombres marcaría por José Antonio Kast y 15% mujeres. En tanto, Carolina Tohá tiende a equiparar la cifra, con 16% hombres y 15% mujeres.

Si la Elección Presidencial de noviembre próximo se analizara por rango etario, entre los 18 y los 30 años ganaría José Antonio Kast con 24%. Le seguiría Carolina Tohá con 21%, seguida por Evelyn Matthei con 19%, cuyo votante fuerte se ubica entre los 41 y los 50 años. Por su parte, el votante de Johannes Kaiser está entre los 41 y 50 años, y entre los mayores de 60 años, con un 24% y 25% respectivamente.

Finalmente, por rango socioecónomico, Evelyn Matthei arrasaría en el segmento ABC1, con un 53% de los sufragios a su favor. En el C2 y C3 también se queda con la victoria, con un 33% y 26% respectivamente. El mejor rendimiento de Johannes Kaiser se da en el C3, con 21%; el de José Antonio Kast en el D+E, con 20%; mientras que Carolina Tohá tiene porcentajes similares en el C2, C3 y D+3, con 15 y 16%, respectivamente.

PURANOTICIA