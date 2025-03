Matthei y posicionamiento de Tohá en encuestas: "Pensaba que iba a subir más"

La más que segura candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó sus propuestas en economía y seguridad, además de referirse a Carolina Tohá, a una semana que dejara el Gobierno para convertirse en carta a La Moneda.

En conversación con Radio Pauta, la ex Alcaldesa de Providencia señaló de la ex Ministra del Interior que “pensaba que iba a subir más. Mientras no hay candidatos. La gente se diluye, mucha gente, en muchos candidatos distintos”.

“Es muy reciente, pero obviamente que nadie se equivoque, la izquierda va a tener un candidato competitivo. Que nadie se equivoque en eso. Que nadie crea que la izquierda va a tener 10 puntos”, agregó Matthei.

“No estoy comentando quiénes son los candidatos al frente. No me corresponde. A mí lo que me corresponde solamente es preparar mi campaña, nuestros equipos, sacar adelante a Chile”, indicó la exalcaldesa.

También sostuvo que "la gente no está ni ahí con el tema de cómo vamos a elegir los candidatos. La gente lo que quiere es que les solucionen los problemas, que tengamos una economía que crezca, que genere empleo, que puedan salir, que tengan dinero en el bolsillo”.

SEGURIDAD

A juicio de la eventual candidata presidencial, en materia de seguridad Chile está “muy cerca de un punto de no retorno” y que "el crimen organizado es un cáncer que está dando metástasis muy rápido, que se empieza a comer el tejido sano. Nosotros ya hemos sabido de carabineros que están condenados una unidad completa, por ejemplo, en el norte, por contrabando".

“Me interesa hablar con la ciudadanía de que nosotros lo que queremos hacer es disminuir muy fuertemente el crimen organizado. Segundo, crecer y generar empleo. Y tercero, disminuir drásticamente las listas de espera en salud. Si nosotros logramos eso, Chile es otro país”, aseguró Matthei.

Sobre la migración en Chile, aseguró que “lo que a mí más me importa es que, básicamente, no puedan seguir entrando extranjeros por la frontera norte. La primera medida es cerrar nuestras fronteras”.

“Las Fuerzas Armadas, pero también PDI y Carabineros tienen un rol importantísimo porque, como la mayoría de los ingresos complejos, los ilegales, los de narcotráfico, etcétera, son por la frontera con Bolivia, que es muy alta”, agregó.

“Los modelos de España y Italia son muy exitosos en este aspecto, pero principalmente en materia de cárceles es el italiano. Lo vengo estudiando hace un año”, finalizó Matthei.

En la última encuesta Cadem, la ex Alcaldesa de Providencia se mantuvo al frente de los sondeos con 18 puntos, mientras que la exministra del Interior llegó a los 10 puntos, es decir, subió 7 luego de su proclamación.

