Matthei vuelve al tercer puesto de una carrera presidencial que sigue liderando Kast: Jara lo sigue de cerca, según la encuesta Cadem

A poco más de tres meses de la Elección Presidencial, donde cerca de 15 millones de personas tendrán que acudir a las urnas el 16 de noviembre para elegir a un nuevo gobernante para el periodo 2026-2030 en Chile, se dio a conocer un nuevo sondeo.

Se trata de la última edición de la encuesta Plaza Pública, de Cadem, que revela un escenario presidencial estrecho en primera vuelta, con José Antonio Kast a la cabeza con un 28% (-1 punto) y Jeannette Jara en segundo lugar con un 26% (-5 puntos).

Evelyn Matthei regresa al tercer puesto con un 16% (+5 puntos), seguida por Franco Parisi (12%), Johannes Kaiser (5%, -1 punto), Marco Enríquez-Ominami (2%, +1 punto), Harold Mayne-Nicholls (1%) y Eduardo Artés (0%).

Un 10% de los consultados señaló que no votaría, no sabe o no responde.

En cuanto a expectativa presidencial, un 39% (+8 puntos) cree que Kast será el próximo presidente de Chile, un 25% (-1 punto) se inclina por Jara, un 8% (-4 puntos) por Matthei, un 7% (-2 puntos) por Parisi y un 3% (-1 punto) por Kaiser.

En escenarios de segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 14 puntos (48% vs 34%), Matthei la vencería por 9 puntos (46% vs 37%) y Parisi por 3 puntos (39% vs 36%). Kaiser, en cambio, perdería frente a ella por 6 puntos (41% vs 35%).

La medición muestra además que el 64% (-1 punto) declara mucho interés en las elecciones y el 89% (+1 punto) asegura que tiene totalmente decidido ir a votar.

En evaluación de la gestión del Presidente Gabriel Boric, su aprobación sube a 35% (+3 puntos) y su desaprobación baja a 62% (-4 puntos).

En el ranking de instituciones mejor evaluadas, Bomberos lidera con un 99%, seguido por la Policía de Investigaciones (79%, +6 puntos) y Carabineros (77%, +5 puntos).

Los partidos políticos continúan como los peor evaluados con un 15% de aprobación. Las mayores caídas las registran la Armada (73%, -10 puntos), la Fuerza Aérea (68%, -11 puntos), el Ejército (66%, -10 puntos) y Gendarmería (51%, -13 puntos).

