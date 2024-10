Evelyn Matthei y caso Monsalve: “¿El Presidente pensaba pasar piola con eso?”

La alcaldesa de Providencia y presidenciable de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, cuestionó al Presidente Gabriel Boric y las acciones que ha tomado en relación a la denuncia por violación interpuesta contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“No soy quién para referirme al tema que dio origen a todo esto, que es una acusación ante el Ministerio Público. No me compete, no conozco los antecedentes, no puedo referirme a ello”, partió diciendo la jefa comunal durante una actividad en apoyo a candidatos locales de Chile Vamos, según publica El Mercurio de Antofagasta.

“Lo que sí llama la atención, es que habiendo 37 homicidios ese fin de semana (del 18 de septiembre), el ministro (del Interior) subrogante haya sido incapaz de llegar a trabajar al día siguiente. O sea, eso es lo que a nosotros nos compete como ciudadano”, afirmó.

“Lo otro obviamente que son aristas penales, pero también el uso de recursos públicos, de aviones, de ir a revisar cámaras usando a la PDI para ello”, agregó.

En la misma línea, Matthei abordó el desempeño del Gobierno frente a la crisis y la tensión que se ha instalado en el oficialismo luego de la intervención del Presidente Boric y otras autoridades requeridas sobre el tema.

¿Desde cuándo sabía el Presidente? Hay distintas versiones ¿El Presidente pensaba pasar piola con eso? ¿Pensaba en el fondo esperar hasta después de las elecciones? Cada vez son más dudas, y dudas que obviamente tiene que ir clarificándose”, planteó.

Lo que sí está claro, es que acá hay demasiadas frivolidades, irresponsabilidad, tapaderas y eso realmente no corresponde”, subrayó la alcaldesa de Providencia.

