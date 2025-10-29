Matthei tilda al Gobierno de "irresponsable, incapaz e indolente" y advierte que dirán "todo" lo que piensan

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, respaldó nuevamente las declaraciones de su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien calificó de “atorrantes” a quienes integran la administración del Presidente Gabriel Boric.

Durante su visita a Arica, la abanderada cuestionó: “yo le pregunto a los chilenos, ¿están mejor que hace cuatro años o no? ¿Ustedes creen que este ha sido un gobierno que ha cumplido? ¿Qué ha cumplido con las mujeres? Dijeron que iba a ser un gobierno feminista. ¿Dónde está el feminismo? Fuera de pañuelitos y de puro símbolo, nada para las mujeres”.

“Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un Gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? ¿Llegan a las ocho de la mañana a hacer su pega? ¿Trabajan los sábados? ¿Los han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera?”, añadió.

La candidata manifestó que “la verdad es que les duele. Lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente”.

“Estamos cansados del mal Gobierno. Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric, que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde. Estamos cansados de que el Presidente Boric se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta, porque saben que es más fácil ganarle a él. Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno”, sentenció.

