Matthei sobre el Gobierno: "no veo ninguna figura política suficiente en este Gobierno como para hacerse cargo del tema de la delincuencia"

"Lo primero que quiero señalar es que no veo ninguna figura política suficiente en este Gobierno como para hacerse cargo del tema de la delincuencia", expresó Matthei a Mesa Central.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Matthei también se refirió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y dijo que "claramente quedó fuera del juego con esto del 'gatillo fácil', por lo demás tiene que preocuparse de muchas otras cosas".

La alcaldesa propuso la necesidad de "un zar básicamente contra la delincuencia. Una persona con un tonelaje y dedicación exclusiva, además, con posibilidad de conversar con distintos sectores (...) alguien que finalmente empiece a tomar las medidas correctas a publicitarlas como corresponde".

Matthei subrayó que "no ha habido ningún otro golpe tan brutal para el actual Gobierno como esta semana y el rechazo de la Constitución. Son dos hitos que creo que marcan a este gobierno y si el Presidente no reacciona muy rápido, no solamente le va a hacer mucho daño a Chile porque estamos muy contra el tiempo con la lucha contra la delincuencia, sino que además le hará un daño irreparable y brutal a su Gobierno y a las coaliciones de Gobierno".

Por otro lado, en relación al plan de Gobierno anunciado, que pondría énfasis en mejorar la infraestructura, la creación de espacios recreativos culturales y deportivos, y el refuerzo del cuerpo policial, Matthei dijo que "son las típicas medidas que, la verdad, no tienen ningún sentido". Y agregó: "Decir que va a haber una preocupación especial por 30 barrios, significa que los delincuentes se van a mover para los otros que no están priorizados".

PURANOTICIA