Matthei rechaza propuesta de Kast para modificar la reforma de pensiones: "Tenemos que defender la PGU"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió a la propuesta del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, que apunta aterminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

"El camino es que ya se llegó a un acuerdo muy amplio que tiene a todos los jubilados muy tranquilos. Yo creo que cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU, sería terrible", manifestó.

La exalcaldesa de Providencia sostuvo que "la PGU es una política espectacular social que instaló el Presidente Piñera, que todos nosotros apoyamos y el financiamiento obviamente que es vital".

“Cuando se estaba tramitando yo advertí que podía haber problemas fiscales e intervino el Consejo Fiscal Autónomo y puso una serie de condiciones, y todas esas condiciones se cumplieron, por tanto, estamos seguros que se puede financiar todo el aumento que viene ahora en la PGU, empezando por los mayores de 84 años, pero para llegar finalmente a todos. Eso es imprescindible, es un aumento bien importante para todos los jubilados", añadió.

Y argumentó que "seguir jugando con un tema que nos costó 10 años llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece, creo que tenemos que defender la PGU, defender también que las mujeres tengamos mejores pensiones (...) tenemos preocuparnos también que aquellas personas que han hecho un esfuerzo mayor y de cotizar más tengan también mejores pensiones".

La abanderada insistió en que "seguir jugando con un tema que nos costó 10 años llegar a un acuerdo para volver a reabrir, a mí no me parece, creo que hay ser súper responsables con las expectativas de nuestros jubilados que harto mal lo pasan".

PURANOTICIA