Matthei por presidencial: “Si las cosas siguen como están, hay probabilidad de que sea candidata"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió este lunes en entrevista con Radio ADN a sus opciones presidenciales. “Si las cosas siguen como están hoy, hay una alta probabilidad de que sea candidata. Pero uno nunca sabe, aún falta mucho tiempo”.

“Hay que tener prudencia. Yo me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga esta responsabilidad, pero también puede pasar que yo termine apoyando a otra persona. Estoy buscando gente que pueda colaborar el día de mañana, que pueda conversar y en la que yo confíe. Estoy viendo equipos, grupos de trabajo, y cómo me preparo yo”, anunció.

También la jefa comunal no descartó que pudiera ser otra persona la que termine siendo la opción presidencial de la derecha. “Yo fui profesora de Matemáticas en un colegio, entonces me pasa que para mí no es el puesto lo que importa. Yo no tengo la ambición de llegar a tal parte o a otra parte. A mí lo que me apasiona es ver cómo yo, de alguna manera, puedo colaborar para que Chile esté mejor”.

“Para mí la presidencia no es una obsesión, no es un gustito que me quiera dar, no es que quiera verme ahí, en La Moneda, no. No es un tema personal, es un tema mucho más de poder ayudar donde pueda ayudar”, dijo la alcaldesa.

Sin embargo, la señal más potente de su intención de ser la próxima Presidenta de Chile es su negativa a ir a la reelección por Providencia.

Frente a esto, Matthei dijo que “naturalmente, porque es un tema de responsabilidad. En la medida que veo que hay una probabilidad, relativamente alta, de que sea candidata, sentí que no podía ir a pedirle el voto a los vecinos de Providencia, asegurándoles que me iba a preocupar por la comuna, así como me he preocupado hasta ahora. Puede que finalmente no sea ni lo uno ni lo otro, sí, puede ser. Estoy bien evaluada y hay una confianza”.

“No quiero hacer política ficción. Lo que estoy tratando de hacer es de prepararme con mucho rigor, estoy leyendo mucho, estoy preguntando mucho, viajé, me entrevisté con gente que de verdad ha hecho diferencia en materia de seguridad ciudadana, estoy hablando con economistas, estoy preocupada por la situación económica de Chile", señaló.

"El Consejo Fiscal Autónomo ha dicho una y otra vez que ya no hay dinero, que Chile se endeudó todo lo que debía endeudarse y no puede seguir endeudándose y eso significa que tenemos que enfrentar todos los problemas que tiene Chile con el dinero que ya hay”, complementó Matthei.

Consultada sobre la relación con el Partido Republicano, la alcaldesa de Providencia señaló que “irán por fuera de todos modos. Lo que creo que debiésemos hacer como sector es no hacernos zancadillas entre nosotros. No me cabe duda que José Antonio Kast irá como candidato republicano”, finalizó Matthei.

PURANOTICIA