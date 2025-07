Matthei por la liberación del sicario: "Gendarmería hay que hacerlo todo de nuevo, la corrupción es flagrante"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, quien fue excarcelado el pasado 10 de julio, pese a que había quedado en prisión preventiva por el homicidio de José Reyes Ossa, empresario conocido como "El Rey de Meiggs".

Según consignó Emol, Matthei afirmó que “eso no lo he visto nunca y eso claramente es una falla gravísima de la magistrado, y lo que uno tiene que ver es si es falta de inteligencia, de neuronas, o si es efectivamente que estaba asustada, amenazada, o por dinero. Pero esa no me la trago, cuando uno dicta algo que está mal, se hace otro dictamen donde corrige, pero uno no deja libre a alguien que no existe”.

La candidata planteó que en este caso "uno debiera tener acceso al detector de mentiras, el polígrafo", que, si bien "no se usa como una prueba en un juicio, permite ir enfocando la investigación de alguna manera donde es probable encontrar algo".

"Cuando uno va a buscar a un gendarme que tiene que hacer una labor importante, no se le someta primero al polígrafo. Eso se viene usando hace decenas de años en otros países, no puedo creer que todavía en Chile no exista", añadió.

Junto con ello, afirmó que "Gendarmería hay que hacerlo todo de nuevo, la corrupción ahí es flagrante, y yo espero que, por ejemplo, se haga una investigación de qué gendarmes han salido al extranjero por largos periodos de tiempo con sus familias”.

Y aseguró que “es súper conocido que muchos gendarmes -naturalmente que la mayoría de ellos son honestos-, pero es un secreto a voces de que cobran por llevar teléfonos, por mirar para el lado cuando entran las pelotas llenas de droga”.

La exalcaldesa apuntó a que lo que se ha heco mal es que no se ha intervenido Gendarmería "como se debió haber hecho hace mucho tiempo".

En cuanto al avance del crimen organizado, Matthei manifestó que "estamos súper lentos" y que "a este ritmo, nos van a ganar la pelea, y por eso que es tan importante tener un cambio de gobierno, porque este Gobierno anda 10 pasos atrás del crimen organizado".

PURANOTICIA