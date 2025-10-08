Matthei por anuncio de Presidente Boric sobre control fronterizo: "Me alegra que por fin entienda la importancia"

Luego del anuncio del Presidente Gabriel Boric de que ingresarán mediante decreto supremo una reforma constitucional para fortalecer las Fuerzas Armadas en la frontera, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comentó que “por fin” el Mandatario entiende la importancia.

El Mandatario comunicó que "en los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera".

Al respecto y a través de su cuenta de X, la abanderada planteó que "llegaron al Gobierno criticando y ofendiendo a las Fuerzas Armadas y a los militares. Quisieron refundar las instituciones y se oponían a los estados de excepción. Me alegra que, por fin, al casi terminar su mandato, el Presidente entienda la importancia de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera".

Además lamentó que "para los chilenos tuvieron que pasar cuatro años y llegar a un nivel de descontrol de la inmigración ilegal brutal, para darse cuenta de esto".

La candidata confirmó que apoyarán "con todo el que las Fuerzas Armadas controlen las fronteras y, además, crearemos una policía militar fronteriza. Debemos parar ya la inmigración ilegal".

"A Chile se entra por la puerta, no por la ventana", finalizó Evelyn Matthei.

PURANOTICIA