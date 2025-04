Matthei marca diferencias con candidaturas de Kast y Kaiser: "Yo tengo experiencia haciendo"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó sus diferencias con los también aspirantes a La Moneda, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

En conversación con Agricultura, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “la diferencia es que yo tengo experiencia haciendo. Porque cualquiera puede decir ‘hay que’, pero entre el ‘hay que’ y hacerlo bien, hay mucho trecho”.

Además, se desmarcó de algunos planteamientos realizados por los candidatos de derecha. “Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en cerrar el Ministerio de la Mujer. Las mujeres tienen muchos problemas (…) una buena ministra de la Mujer puede hacer cosas muy importantes”, indicó.

Respecto a seguridad, Matthei respondió a quienes aseguran que otras candidaturas representan una “mano más firme” y aseguró que “una mano más dura que la que yo tuve en Providencia, perdónenme, no existe”.

"Fui la primera persona en Chile que dijo que detrás del comercio ambulante habían mafias. Se vinieron todos encima mío", mencionó y recordó que "cuando los empezamos a sacar, a mí me hicieron una querella por violación de derechos humanos".

“Que no me vengan a decir mano dura. Mano dura es muy fácil decirlo. Otra cosa es con guitarra. Yo he tenido la guitarra en mis manos y lo hemos hecho muy bien”, manifestó.

En cuanto a la posibilidad de una eventual segunda vuelta con dos candidatos de derecha, la candidata señaló que lo ve "difícil", complementando que "sería maravilloso, pero creo que hay que mirar", precisó.

Y dijo estar "segura que voy a pasar a la segunda vuelta. Y naturalmente que todos los apoyos serán bienvenidos, muy bienvenidos, porque en realidad acá de lo que se trata de verdad no es de un partido o de otro, sino que de cómo vamos a sacar Chile adelante".

PURANOTICIA