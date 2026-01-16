Matthei llama a la UDI a ser leales con la historia del partido y afirma que "no estamos aquí para conseguir puestos"

Evelyn Matthei hizo un llamado a la UDI a mantener la lealtad a sus principios y a no transgredirlos solo por conseguir cargos.

La exabanderada de Chile Vamos fue reconocida por el Consejo directivo ampliado de la UDI por su rol de candidata presidencial, en su primera participación en una actividad partidaria tras su dura derrota en la elección presidencial.

"Hoy no quiero hablar de personas. No quiero hablar de cargos, ni de tácticas, ni siquiera de elecciones. Quiero hablar de algo mucho más profundo y más exigente: quiero hablar de lealtad. Lealtad a nuestros principios, lealtad a nuestra historia y sobre todo, lealtad a Chile", partió señalando la exalcaldesa de Providencia.

La exautoridad indicó que "la UDI no nació como un partido más, nació desde una convicción profunda: que Chile necesitaba orden, responsabilidad, autoridad moral y un proyecto de desarrollo basado en la dignidad de la persona humana, la libertad y el mérito”.

Y agregó que “nacimos defendiendo una idea muy clara: que el Estado debe estar al servicio de las personas, y no las personas sometidas al Estado; que el progreso no se decreta, se construye con trabajo, esfuerzo y reglas claras; y que la justicia social no se logra con consignas, sino con oportunidades reales".

En ese contexto, enfatizó que "cuando un partido olvida sus principios, pierde su alma y cuando pierde su alma deja de ser útil para el país y pronto desaparece como partido además, vean la Democracia Cristiana si quieren saber lo que no podemos ser".

Por otra parte, Matthei recalcó que "hoy Chile necesita claridad, necesita liderazgos firmes, equipos con experiencia, y una visión de futuro que no dependa del aplauso fácil ni de la encuesta de la semana”.

“Necesita una derecha que no tenga complejos en defender el orden, la ley y la autoridad democrática. Una derecha que crea en la movilidad social real. Una derecha que crea en la salud pública oportuna y de calidad, en la educación pública y subvencionada bien hecha, en el mérito como motor del progreso", agregó.

Junto con resaltar que la "última lealtad es con Chile" y que "no estamos aquí para administrar el miedo. Estamos aquí para ofrecer esperanza con responsabilidad". Matthei afirmó que "no estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile".

"La UDI ha sido, y debe seguir siendo, un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios y populares de Chile. Un partido que no promete lo que no puede cumplir. Un partido que entiende que gobernar es tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Un partido que tiene los militantes y adherentes, los profesionales necesarios para liderar las propuestas con las que se compromete ante los chilenos", finalizó.

