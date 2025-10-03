Matthei estima que un posible Gobierno de Kast podría implicar un retroceso en los derechos de las mujeres

Evelyn Matthei reconoció que cree que un Gobierno de José Antonio Kast implicará un retroceso en los derechos de las mujeres.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos fue consultada en el programa "El candidato" de Mega si creía que un eventual Gobierno del republicano podría traer un retroceso en los derechos de las mujeres, ante lo cual respondió que "creo que sí".

Semanas atrás en una entrevista radial, la exalcaldesa de Providencia había expresado que "(Johannes) Kaiser es mucho más respetuoso de las mujeres (qye Kast), porque tiene una cosa mucho más liberal".

Respecto a si piensa que el exdiputado es de ultraderecha, la candidata señaló que "él tiene una forma de no conversar con nadie que básicamente significa ser extremo".

Además, reiteró que está convencida que la campaña de bots en su contra se vincula al Partido Republicano y lamentó que Kast no se haya disculpado.

"Son Republicanos, no sé si del comando mismo, pero de que son republicanos lo son y que él (Kast) nunca ha dicho que lo siente", remarcó.

PURANOTICIA