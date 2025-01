Matthei emplaza a quienes "están sembrando el terror" por la reforma previsional y dice que trabajará para que se "implemente bien"

La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, se refirió a la aprobación de la reforma previsional.

Mediante un video divulgado por la red social X, la exalcaldesa de Providencia respondió a quienes “están sembrando el terror”, junto con asegurar que “trabajaré para que la reforma se implemente bien”.

“Es una enorme alegría ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos que querían quitarle todo el dinero de los trabajadores, que decían que ‘no es tú platita’, hoy estén celebrando, porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va enteramente a su cuenta individual y es enteramente heredable. Los 6 puntos son heredables, que cambio y eso es muy bueno", mencionó.

"También quiero celebrar que se haya corregido el tema de las mujeres, eso era realmente necesario”, agregó.

“Aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etc., solamente quiero recordarles hay un BancoEstado que es el que tiene millones de cuentas RUT, mucha gente que no hubiera podido acceder al sistema bancario si no fuera por el BancoEstado. Y quiero decir también que el bono de reconocimiento nunca dejó de pagarse”, manifestó la candidata presidencial respecto a la derecha más radical que siempre se opuso a la reforma.

“Nosotros vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en dos cosas. Primero, que la reforma se implemente bien y si hay algo que corregir, lo corregiremos. Tenemos que volver a crecer, porque con un 4% o más de crecimiento realmente hace que todo sea más sostenible, hay mucho que hacer, pero también creo que se ha avanzado enormemente”.

El nuevo esquema busca combinar tres pilares fundamentales: el ahorro personal, el seguro social y un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000. Además, su implementación será gradual, con los primeros beneficios comenzando en septiembre de 2025 y extendiéndose en los siguientes 30 meses.

(Video: @evelynmatthei)

