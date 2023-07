Matthei dice que Revolución Democrática "ha demostrado ser un asco" y que Jackson "debe irse"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó en duros tperminos al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y a su partido, Revolución Democrática (RD) por el escándalo de las fundaciones. En cambio, defendió al titular de Vivienda, Carlos Montes.

"Estoy segura de que el ministro Montes es una persona honesta. Pero también no tengo ninguna duda de que su gestión se hace bien imposible. Y para qué hablar de la gestión del ministro Jackson", afirmó. Luego, agregó: "Él tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí (en su ministerio). Su partido ha demostrado ser un asco".

Matthei no se quedó ahí, ya que señaló que en Providencia también han experimentado problemas financieros relacionados con personas ligadas a Revolución Democrática.

"A nosotros nos pasó algo bastante parecido en Providencia. Llegamos con un hoyo grande. La alcaldesa (Josefa Errázuriz) no sabía del tema, pero eran personas de Revolución Democrática los que estaban a cargo y nos dejaron un hoyo de 7 mil millones de pesos. La justicia no actúa rápido, llevamos seis años con ese juicio y aún no pasa nada", expresó.

PURANOTICIA