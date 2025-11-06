Matthei defiende video de campaña donde apunta contra Kast: "Estamos marcando diferencias y en eso no hay nada malo"

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Evelyn Matthei, defendió el video musical lanzado por su comando, el cual generó críticas desde el Partido Republicano por incluir referencias directas a su contendor José Antonio Kast.

“Respecto de Kast, claramente tenemos proyectos distintos y son distintas candidaturas y eso es sano, es bueno. Nosotros habíamos llamado a una primaria, no hubo primaria. En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias y no hay nada de malo en ello”, afirmó , tras participar en un encuentro de oración con el cardenal Fernando Chomali, junto a los abanderados presidenciales Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami.

La pieza audiovisual, de estilo urbano y dirigida a públicos jóvenes, fue descrita por la propia candidata como una experiencia positiva: “Nuestro video es un video alegre, buena onda, lo pasé espectacular grabándolo, le agradezco mucho a los que escribieron la letra, a los que le pusieron música, a los chiquillos que bailaron, a la niña que cantó, realmente fue un video claramente dirigido a los jóvenes”.

Además de marcar diferencias con Kast, el video también contiene una crítica explícita a la actual administración. “El video contiene obviamente una crítica fuerte a este Gobierno y ¿por qué? Porque este Gobierno nos está dejando peor en todo después de 4 años, nos está dejando peor en delincuencia, peor en desempleo, peor en listas de espera. En general hay una crítica ahí muy fuerte”, señaló.

También destacó que, pese a las diferencias con Kast, existen puntos de convergencia, especialmente en materia de seguridad: “Al mismo tiempo señalé claramente en ese video que tenemos semejanzas y el mismo propósito en cuanto a seguridad, eso queda muy claro”.

Sin embargo, marcó distancia respecto al enfoque de su contendor: “Mientras ellos proponen un Gobierno de emergencia, nosotros estamos proponiendo un camino de desarrollo para Chile en el mediano y largo plazo y eso es algo muy distinto. Por eso digo, y es lo que he escuchado de mucha gente, que nos queda corto un gobierno de emergencia solamente centrado en la delincuencia”.

Finalmente, la candidata reafirmó su confianza en avanzar a la segunda vuelta: “Los apoyos se verán el 17 de noviembre”, concluyó.

PURANOTICIA