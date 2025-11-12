Matthei cuestionó las encuestas y arremetió contra Jara, Kast y el Gobierno en cierre de campaña de Concepción

En el cierre de su campaña presidencial, Evelyn Matthei se dirigió a centenares de personas en la plaza de la Independencia, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, acompañada por su equipo político y autoridades locales.

Desde el comando de la abanderada aseguran que Carabineros cifró la asistencia en 6 mil personas.

El acto estuvo marcado por críticas a la candidata oficialista Jeannette Jara, al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, así como por promesas en materia de seguridad, empleo y descentralización.

Como reacción a los cánticos contra Carabineros registrados en el acto de Jara en Maipú, la exalcaldesa centró su discurso en la defensa de las fuerzas de orden. “Hoy estamos todos sufriendo del miedo por la delincuencia”, afirmó, asegurando que el país está “peor que hace 6 años”.

En ese contexto, prometió respeto y protección a Carabineros: “Ellos nos protegen todos los días. Arriesgan sus vidas. He hablado con muchas mujeres de carabineros. Ellas tienen susto de que sus maridos, el padre de sus hijos, no vuelva”. Añadió: “He estado con muchas viudas de Carabineros, y no vamos a aceptar que eso siga ocurriendo”.

Como consecuencia de su diagnóstico sobre seguridad, se comprometió a terminar con el terrorismo en La Araucanía en un año. “Lo vamos a terminar en un año. Acuérdense de mí. No son tantos, lo que pasa es que son osados. Y saben que este Gobierno no va a hacer nada contra ellos”, aseguró.

También criticó el impacto económico del conflicto: “La Araucanía y muchos sectores donde aquí también hay terrorismo, son pobres porque nadie se atreve a invertir, porque saben que se lo van a quemar”.

En esa línea, prometió reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de fronteras y garantizar “orden y seguridad”. “Vamos a cuidar nuestras fronteras, las del norte, las marítimas, las aéreas”, dijo.

Además, abordó la crisis laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes: “No hay pega. Y para las mujeres, peor. Para los jóvenes, peor aún”.

Recordó su gestión como secretaria de Estado: “Tuve el honor de ser su ministra del Trabajo (administración Piñera) cuando creamos un millón de empleos. Y los creamos, y lo vamos a volver a hacer. No tengan duda”.

Luego, arremetió contra José Antonio Kast, al señalar que “otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Salvador Allende. Uno que viene mañana para acá. Todos ustedes saben a qué me refiero”.

En materia social, prometió apoyo concreto a mujeres con hijos con necesidades especiales: “No las vamos a dejar solas. Vamos a estar con ustedes, con hechos concretos, con ayuda concreta. No con pañuelitos, verdes (sic). ¿De qué nos sirven los pañuelitos?”, deslizó.

También cuestionó el centralismo del Ejecutivo: “Entiendo la rabia que tienen las regiones porque todas las decisiones se tomen en Santiago. Eso va a cambiar”.

En el cierre de su intervención, Matthei reafirmó su perfil político y su promesa de gobernar con amplitud: “Voy a gobernar desde la derecha hasta la centro-izquierda. El 62% que votó en contra de esa Constitución que nos quería convertir en un pluri-país, con ese 62% voy a gobernar”.

Y concluyó con un mensaje de confianza: “No le creo nada a las encuestas. Vamos a ganar, vamos a pasar a segunda vuelta. Vamos a sacar Chile adelante, entre todos, con todos”.

IMÁGENES

PURANOTICIA