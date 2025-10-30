Matthei aseguró que "no podemos aceptar presupuestos mal hechos" y descartó intención electoral en el rechazo

La candidata presidencial, Evelyn Matthei, se refirió al rechazo de la mayoría de las partidas presupuestarias en la comisión mixta.

Desde Alto Hospicio, la abanderada afirmó que para el Gobierno “ha sido una mala semana, porque se lo han buscado, llevan años de propuestas que no calzan en materia de ley de presupuesto. Hacen unas proyecciones de ingresos presupuestarios que nunca se han dado".

"Este presupuesto tiene la particularidad en que ya llevan tres años en que no le achuntan a ni un número, además tienen la particularidad que este presupuesto va a ser llevado a cabo por la próxima Presidenta de la República”, indicó.

En ese sentido, dijo que le va “a tocar, por tanto, es obvio que no podemos aceptar presupuestos mal hechos, porque no le va a tocar a ellos, sino a mí ponerlo en funciones”.

La abanderada argumentó que "esta no es una medida electoralista, es una medida de tratar de volver a que nuestro país sea un país serio en materia económico”.

“Acá se han gastado todos los ahorros que tenía Chile, se han endeudado al límite, han maquillado el presupuesto y al Presidente de lo único que se preocupa es de tratar que pase a segunda vuelta un candidato que puedan derrotar, para tratar de mantenerse en el gobierno para volver en 4 años más”, añadió.

Y manifestó que “le temen a un gobierno mío, porque sabe que lo va a hacer bien y que no tiene posibilidad de volver en 4 años más”.

Finalmente, la candidata expresó que le “parece bien que los parlamentarios estén haciendo bien su pega y estén rechazando proyectos mal hechos y mentirosos y que todos los organismos técnicos han señalado que están mal las cifras”.

