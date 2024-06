Matthei asegura que hace casi dos años entregó a Monsalve datos de crimen organizado: "No hicieron absolutamente nada"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, contestó a los emplazamientos hechos por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a la denuncia hecha por la jefa comunal sobre políticos financiados por el narcotráfico.

La jefa comunal recordó que “hace casi dos años pedí una reunión con el subsecretario, le llevamos 75 casos con nombre y apellido, dónde vivían, fotos, vídeos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado, los motochorros que le llamamos, puro venezolano, le dijimos de dónde venían porque todos vienen de una misma provincia, le llevamos todos los antecedentes por escrito, se lo entregamos oficialmente. No se ha hecho nada respecto a ello, nada”.

“Quiero decirle que personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en un secuestro en Los Vilos que es donde uno de ellos que nosotros habíamos detenido, fue uno de los que se fugaron con esta medida tan baja ¿no cierto? de 5 millones de pesos que tenían que poner”, señaló la alcaldesa.

“Estuvieron involucrados en el secuestro de Lenín Rincón en San Miguel, en robos de relojes Rolex en Vitacura, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emanuel Sánchez”, enumeró Matthei.

“Personas que nosotros habíamos detenido que llevamos los nombres, que llevamos los apellidos, que llevamos las fotos, que llevamos cómo se organizaban y que además llevamos vídeos”, dijo.

“Entonces lo que yo quiero señalar es si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos igual no hacen nada con ellos”, indicó.

“Entonces, ¿sabe quién más? Dejémonos de farsa. Acá el crimen organizado ha penetrado en Chile. Nosotros tenemos que poner toda la fuerza de manera conjunta. No convirtamos esto en un tema entre Gobierno y oposición. No convirtamos esto en una mentira, porque todo el mundo sabe que el narco está en todas partes”, solicitó Matthei.

También la alcaldesa de Providencia abordó el emplazamiento hecho por el subsecretario Monsalve para que le pida a su sector levantar el secreto bancario, tema que también abordó el Presidente Boric y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

“Naturalmente que estamos dispuestos, pero con algunas condiciones. Ustedes se recuerdan cuando estaban todos felices porque el Servicio de Impuestos Internos estaba investigando el financiamiento ilegal de la política, pero solamente le afectaba a la derecha”, indicó.

“Bueno, de repente, saltó el tema y con Soquimich empezaron a salir involucrados que eran de la izquierda, ¿se recuerda? Y se recuerda que en un par de días removieron al entonces director del SII, Michel Jorrat, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo sacaron así”, recordó.

“¿Y qué pasó con la investigación? Nunca más se supo nada, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del SII que pueda hacer lo que quiere. Y que, si no hace lo que le gusta al gobierno, lo remueven”, dijo Matthei.

“¿A quién cree usted que va a fiscalizar con el tema del secreto bancario el director del SII? Obviamente que a los puros de la oposición. Entonces, si ellos están dispuestos a tener un gobierno corporativo decente en Chile, como lo son en los países de la OCDE, naturalmente estamos dispuestos a levantar el secreto bancario. Pero a un señor que, si hace algo que no le gusta al gobierno, lo remueven al día siguiente, no le vamos a dar esa facultad”, cerró la alcaldesa de Providencia.

