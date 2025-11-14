Matthei asegura que "al 95% de los chilenos le importa un pito" una foto entre candidatos de oposición tras las elecciones

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aseguró que una foto de unidad junto a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), la noche de este domingo cuando se conozcan los resultados de la presidencial, es algo importante para la política, pero que la gran mayoría de los chilenos “les importa un pito”.

"Muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días, para la persona que no lo está que es la inmensa mayoría lo único que quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas", aseguró tras reunirse este viernes con los brigadistas de su campaña para agradecerles por el trabajo realizado.

Al ser consultada si se retrataría con quien resulte ganador, respondió enfática: “¿La foto (del domingo)?, no foto, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito", sostuvo.

Y agregó que "tenemos la sensación muy fuerte de la calle que somos nosotros los que vamos a pasar a la segunda vuelta. Siempre he dicho que se trata de un sólo equipo, que tenemos que trabajar con toda la gente, con todos los que quieran sacar a Chile adelante".

La abanderada, además, descartó haber tenido desmarques en su campaña: "Ninguna de las personas que están en otras candidaturas, jamás estuvieron en mi comando nunca y por algo no estaban acá".

Finalmente, sobre la Primaria que no hizo de la derecha, Matthei sostuvo que "ya no fue, qué sacamos (...) creo que hubiera sido muy bueno, pero ya no fue, da lo mismo".

PURANOTICIA