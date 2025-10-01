Matthei afirma que la propuesta de ajuste fiscal de US$6.000 millones de Kast "no es posible sin afectar el presupuesto social"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, rechazó tajantemente la propuesta de José Antonio Kast -abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano- de reducir US$ 6.000 millones del gasto público en un plazo de 18 meses.

Según la exalcaldesa de Providencia, dicha medida implicaría necesariamente una disminución en políticas sociales, afectando directamente a los sectores más vulnerables.

“No es posible”, afirmó la exministra, quien respaldó su postura con experiencia técnica: “Estuve 21 años en la comisión de Presupuesto, conozco la Ley de Presupuesto al derecho y al revés. Aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Banco Central y Consejo Fiscal Autónomo y les puedo asegurar que no es posible cortar US$ 6.000 millones en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible”.

También criticó la falta de detalle en la propuesta de Kast, señalando que no se han especificado las áreas del recorte ni su implementación. “Lo único que dicen hasta ahora es que es posible, pero no han dicho dónde”, cuestionó.

LA PROPUESTA DE CHILE VAMOS

“Nosotros, en cambio, con los US$ 2.000 millones que hemos dicho responsablemente se puede recortar, dijimos exactamente dónde, cuándo y cómo cortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe y no se va a saber, porque no es posible”, afirmó.

La candidata insistió en que el recorte planteado por Kast implicaría inevitablemente una reducción en el gasto social, algo que considera inviable en el contexto actual. “El drama de cortar gasto social en este momento no es posible, a los chilenos les cuesta. Cuesta mucho llegar a fin de mes. Cortar gasto social en este momento es irresponsable, porque la gente lo está pasando mal”.

Finalmente, Matthei definió su propuesta fiscal como seria y responsable, centrada en áreas prioritarias para la ciudadanía. “Nuestra propuesta es muy seria y lo vamos a cumplir, trayendo los temas que de verdad importan: seguridad, salud y vivienda”, concluyó.

PURANOTICIA