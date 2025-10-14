Matthei acepta disculpas de Kast y pone fin a rencillas por bots: "Te perdono y doy vuelta la página"

En el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, dio por superado su conflicto con José Antonio Kast por los bots y la desinformación.

En el foro "Verba et facta: Palabras y Hechos", la exalcaldesa le hizo una pregunta al líder del Partido Republicano, oportunidad que aprovechó para referirse al tema que ha sido motivo de tensión durante la campaña.

"José Antonio antes de hacer la pregunta quería decirte que estaba súper molesta por los ataques que recibí departe de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página", dijo la apirante a La Moneda.

Fue la semana pasada cuando Kast respondió finalmente a la molestia de Matthei por no haber disculpado con ella. "Lo puedo decir 'pucha, pucha, lo siento. Esto no puede suceder'. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera", dijo el exdiputado en radio Pauta.

Tras lo dicho por Matthei, el republicano le manifestó hoy que "entiendo el dolor por el que pasaste, a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la universidad de Iquique, me han agredido verbalmente, me han agredido virtualmente y ahí sigo dando la batalla, porque somos soldamos de muchas guerras".

"A ti también te ha tocado duro y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien", apuntó.

Pocos minutos antes, el exparlamentario también agradeció a Matthei por apoyarlo en la elección del 2021, recordando que "me ayudó a lograr esa votación histórica que nos permitió empatar el Senado".

